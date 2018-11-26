Международный форум ЮНЕСКО стартовал в Москве





Слуцкий считает, что период проведения форума совпал со значительными переменами в развитии науки в современном мире. К ним можно отнести глобальные проблемы научного развития, истории мира в целом. Участники московского форума обсудят возможность снижения количества трудовых ресурсов, правильного соотношения искусственного и человеческого интеллекта.В ходе проведения форума запланировано до 25 заседаний, а также семинаров. Они будут посвящены вопросам взаимодействия общественности и представителей науки. Стоит отметить, что организаторы решили выделить время для обсуждения вопросов, которые касаются роли женщин, молодых людей в научном развитии, влияния науки на образовательный процесс и развитие искусства в современном мире.Леонид Слуцкий заявил, что форум ЮНЕСКО в Москве можно смело отнести к разряду событий исторического значения, ведь темы, которые затрагиваются на мероприятии, напрямую влияют на будущее человечества. Поэтому депутат подчеркнул важность инициативы по проведению форума, которая принадлежала ЮНЕСКО.Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров также присутствовал на открытии форума. Кроме того, участниками торжественной церемонии стали замдиректор ЮНЕСКО Син Цюй, глава РАН Александр Сергеев и пр.