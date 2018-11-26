Виктория Боня выложила в Instagram отфотошопленный снимок с Абу-Даби

Девушка постоянно у себя в Instagram выкладывает различные интересные снимки.Правда, знаменитость неоднократно ловили на частом использовании фотошопа. Вот и опять Вика выложила снимок, который был обработан в фоторедакторе.В микроблоге Боня разместила фотографию из Абу-Даби. Подписчики заметили, что на этой публикации лицо звезды выглядит шире, чем обычно.Подписчики красавицы уверены, что девушка не могла так резко набрать килограммы, поэтому полагают, что для более полного и круглого, значит, для более молодого личика Виктория старательно отредактировала снимки.