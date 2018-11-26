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Виктория Боня выложила в Instagram отфотошопленный снимок с Абу-Даби

Бывшая участница популярного реалити-шоу "Дом-2", а ныне модель и блогер Виктория Боня очень популярна в социальных сетях.

Девушка постоянно у себя в Instagram выкладывает различные интересные снимки.

Виктория Боня выложила в Instagram отфотошопленный снимок с Абу-Даби

Правда, знаменитость неоднократно ловили на частом использовании фотошопа. Вот и опять Вика выложила снимок, который был обработан в фоторедакторе.

В микроблоге Боня разместила фотографию из Абу-Даби. Подписчики заметили, что на этой публикации лицо звезды выглядит шире, чем обычно.

Подписчики красавицы уверены, что девушка не могла так резко набрать килограммы, поэтому полагают, что для более полного и круглого, значит, для более молодого личика Виктория старательно отредактировала снимки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:09

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