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Аргентинские инженеры представили электромобиль Volt e1

В Аргентине местные автомобилестроители разработали новый электромобиль Volt e1. В связи с этим компания Volt Motors уже провела презентацию, представив свой продукт широкой общественности и озвучив некоторые технические характеристики авто.

Аргентинские инженеры представили электромобиль Volt e1

Все началось с того, что предприниматель и инженер Даниэль Пародии основал собственную компанию. Следом за этим он на протяжении последних 3 лет смог собрать инвестиции на сумму порядка 200 млн песо ($5,3 млн). Благодаря денежным вливаниям ему вместе с командой из 50 человек удалось разработать и представить первый электромобиль Volt e1, представленный накануне.

Полностью информацию об оснащении авто производитель пока не разглашает. Точно известно, что его длина составляет 2,8 метра, запаса хода достаточно для преодоления расстояния в 150 км. Максимально развиваемая скорость составит 110 км/ч. Стоимость базовой комплектации электрического хэтчбека составит $20 тыс. Хотя предполагается выпуск и грузовой 2-местной модели стоимостью $17,3 тыс. Приобрести Volt e1 желающие смогут уже в 2019 году с началом его массового выпуска.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:30

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