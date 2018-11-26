Аргентинские инженеры представили электромобиль Volt e1





Все началось с того, что предприниматель и инженер Даниэль Пародии основал собственную компанию. Следом за этим он на протяжении последних 3 лет смог собрать инвестиции на сумму порядка 200 млн песо ($5,3 млн). Благодаря денежным вливаниям ему вместе с командой из 50 человек удалось разработать и представить первый электромобиль Volt e1, представленный накануне.Полностью информацию об оснащении авто производитель пока не разглашает. Точно известно, что его длина составляет 2,8 метра, запаса хода достаточно для преодоления расстояния в 150 км. Максимально развиваемая скорость составит 110 км/ч. Стоимость базовой комплектации электрического хэтчбека составит $20 тыс. Хотя предполагается выпуск и грузовой 2-местной модели стоимостью $17,3 тыс. Приобрести Volt e1 желающие смогут уже в 2019 году с началом его массового выпуска.