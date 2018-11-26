Военное положение для простых украинцев: от трудовой повинности до запрета митингов и СМИ





Документ вступит в силу после одобрения Верховной радой, заседание которой назначено на 16 часов по киевскому времени или 17 часов по мск.Военное положение предусматривает ряд ограничений, который могут затронуть интересы юридических и физических лиц. Речь идет о запрете на свободное перемещение, участие в митингах и прочих собраниях. Ограничению подвергаются права и свободы граждан, включая право на неприкосновенность имущества, свободу слова, свободу СМИ.В стране могут запретить оппозиционные партии, ввести комендантский час, объявить о принудительной трудовой повинности. Проведение выборов и изменение Конституции также оказываются под запретом.Обычно данный правовой режим вводится в военное время, но действующие киевские власти настойчиво уверяют, что воевать не собираются, а только готовятся отстаивать собственную территориальную целостность.