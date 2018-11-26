АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Знаменитости, воспитывавшиеся в семьях с нетрадиционной сексуальной ориентацией
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

Военное положение для простых украинцев: от трудовой повинности до запрета митингов и СМИ

Возможное введение военного положения на Украине чревато для простых граждан самыми разными последствиями. Ранее стало известно, что соответствующий указ был подписан президентом страны Петром Порошенко.

Документ вступит в силу после одобрения Верховной радой, заседание которой назначено на 16 часов по киевскому времени или 17 часов по мск.

Военное положение для простых украинцев: от трудовой повинности до запрета митингов и СМИ

Военное положение предусматривает ряд ограничений, который могут затронуть интересы юридических и физических лиц. Речь идет о запрете на свободное перемещение, участие в митингах и прочих собраниях. Ограничению подвергаются права и свободы граждан, включая право на неприкосновенность имущества, свободу слова, свободу СМИ.

В стране могут запретить оппозиционные партии, ввести комендантский час, объявить о принудительной трудовой повинности. Проведение выборов и изменение Конституции также оказываются под запретом.

Обычно данный правовой режим вводится в военное время, но действующие киевские власти настойчиво уверяют, что воевать не собираются, а только готовятся отстаивать собственную территориальную целостность.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты нашли самый безопасный мессенджер
Ким Кардашьян призналась в употреблении
Знаменитости, воспитывавшиеся в семьях с
Международный форум ЮНЕСКО стартовал в Москве
Аргентинские инженеры представили электромобиль
Виктория Боня выложила в Instagram
В NASA показали завораживающие снимки урагана на
Военное положение для простых украинцев: от
Дочь российского олигарха Анна Филипчук заняла на
Актриса Мария Андреева тайно вышла замуж за
Эксперты: Процессор SoC MediaTek Helio P80 может
Порошенко подписал указ о военном положении на
Российские знаменитости, направляющие свою
В России обнаружили двойника Меган Маркл
Ирина Дубцова снялась обнажённой для обложки
Светлана Лобода вспомнила о скептических
Ричард Гир считает, что Москва очень сильно
Внедорожник Jetour X70S будет продаваться дешевле
Ольга Бузова в Instagram рассказала, что длинные
Эксперты назвали какао самым полезным напитком в
Снижение курса рубля связали с захватом
В Китае на свет появились генетически
Lexus выпустит конкурента Lamborghini Urus
Папа Ольги Бузовой заставлял её с сестрой петь со
Ученые привели весомые аргументы в пользу отказа
Юлия Савичева подтвердила свой уход от продюсера
В КАМАЗе начали собирать первое шасси для
Алла Пугачева вычеркнула из жизни родного
Lenovo выпустит ноутбук на базе мобильного
Использование некачественных имплантов приводит к
Просмотреть все новости