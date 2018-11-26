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Знаменитости, воспитывавшиеся в семьях с нетрадиционной сексуальной ориентацией
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Знаменитости, воспитывавшиеся в семьях с нетрадиционной сексуальной ориентацией

В настоящее время нетрадиционная ориентация не только активно пропагандируется как вполне обычная, но даже всячески поощряется в виде так называемого каминг-аута, когда человек открыто и без принуждения признаётся в отнесении себя к категории сексуальных меньшинств. В данной подборке знаменитостей речь пойдёт о таковых, детство которых прошло в то время, когда о подобных семьях предпочитали умалчивать.

Эми Адамс
Знаменитости, воспитывавшиеся в семьях с нетрадиционной сексуальной ориентацией

Родители американской киноактрисы, 5 раз номинированной на «Оскар», развелись, когда ей было 11 лет. После этого её мама «сменила» сексуальную ориентацию и стала жить с женщиной. Опеку над будущей знаменитостью и её 4 братьями и 2 сёстрами получил отец. Всё это настолько сильно травмировало Эми Адамс, что она постаралась как можно скорее уйти из родной семьи, отправившись в самостоятельное жизненное плаванье.

В настоящий момент 44-летняя актриса сумела простить свою маму и наладила с ней отношения.

Джена Мэлоун
Знаменитости, воспитывавшиеся в семьях с нетрадиционной сексуальной ориентацией

Звезда «Голодных игр» выросла с матерью, состоявшей в отношениях со своей подругой. В детстве Джена Мэлоун никогда не слышала от родительницы об отце, а когда она подросла и стала строить карьеру, все гонорары у неё отбирались. В конце концов, актриса подала исковое заявление в суд и сумела возвратись себе все денежные средства, которые истрачивались против её воли на её нетрадиционную семью.

У Джены Мэлоун есть двухлетний сын. Знаменитость растит его одна, так как с женихом, фотографом Итаном ДиЛорензо, она рассталась, хотя дело шло к свадьбе. Помогает смотреть за малышом 34-летней актрисе её мама, которая поддержала дочь в нелёгкий период жизни и оказала помощь с жильём. Теперь селебрити называет родительницу лучшим другом и отмечает, что всячески прислушивается к её наставлениям, ценить её мнение и заботу и очень сильно любит.

Роберт Де Ниро
Знаменитости, воспитывавшиеся в семьях с нетрадиционной сексуальной ориентацией

Лишь недавно со слов известного во всём мире актёра Роберта Де Ниро-младшего, отметившего в августе этого года 75-летний юбилей, стало известно, что его отец, Роберт Де Ниро-старший, оставил семью по причине осознания им своей гомосексуальности. На тот момент кинозвезде было всего 3 года. Его родители разошлись мирно, и отец беспрепятственно продолжал общаться сыном после расторжения брака.

Роберт Де Ниро-старший являлся известным скульптором и художником-живописцем, создавая картины в абстракционизме экспрессивного направления. Он состоял в отношениях с такими писателями, как Генри Миллер, Теннесси Уильямс, Роберт Данкен.

Роберт Де Ниро-старший скончался в 71-летнем возрасте от онкологии. Его сын выступил режиссёром посвящённого ему фильма «Бронксская повесть».

Энн Хеч
Знаменитости, воспитывавшиеся в семьях с нетрадиционной сексуальной ориентацией

Отец актрисы умер, когда она была в подростковом возрасте, от ВИЧ-инфекции. Перед смертью он признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Сама артистка в своё время также совершила каминг-аут и в течение трёх лет встречалась с актрисой комедийного жанра Эллен Дедженерес (до 2000 года).

Ныне 49-летняя Энн Хеч более 10-ти лет состоит в отношениях с киноактёром Джеймсом Таппером. Пара воспитывает 9-летнего сына.

Jay Z
Знаменитости, воспитывавшиеся в семьях с нетрадиционной сексуальной ориентацией

Известного рэп-исполнителя в своё время воспитывали две женщины – родная мать и её подруга. На сегодняшний день музыкант является активным приверженцем узаконивания во всём мире однополых браков.

50 Cent
Знаменитости, воспитывавшиеся в семьях с нетрадиционной сексуальной ориентацией

Мать рэпера предпочитала интимные отношения с женщинами и зависела от наркотиков. Её убили, когда будущему музыканту было 8 лет. Жизненные трудности не сломили артиста, но, напротив, закалили характер и помогли достичь успеха в карьере.

Ким Кардашьян
Знаменитости, воспитывавшиеся в семьях с нетрадиционной сексуальной ориентацией

Отчим светской львицы, десятиборец Вильям Брюс Дженнер, проживший с её мамой 23 года, однажды заявил о намерении стать женщиной… и реализовал его. И с тех пор бывший спортсмен является телезвездой Кейтлин Дженнер.
Знаменитости, воспитывавшиеся в семьях с нетрадиционной сексуальной ориентацией

В прошлом месяце медийной персоне исполнилось 69 лет.

Лайза Минелли
Знаменитости, воспитывавшиеся в семьях с нетрадиционной сексуальной ориентацией

Ныне 72-летняя актриса воспитывалась в артистичной семье: её отцом был известный режиссёр Винсент Минелли, а матерью – знаменитая певица Джуди Гарленд. Из-за гомосексуальности главы семьи супруги расторгли брак, когда Лайзе Минелли было 5 лет. Вскоре её мать снова вышла замуж, и у будущей звезды сцены появились братик и сестричка. Именно на её детские плечи возлагалась вся забота о маленьких Лорне и Джо, так как Джуди Гарленд употребляла наркотики и постоянно подвергалась депрессиям.

Рене Руссо
Знаменитости, воспитывавшиеся в семьях с нетрадиционной сексуальной ориентацией

Родители актрисы и бывшей фотомодели расторгли брак, когда их дочери не было и трёх лет. Муж оставил супругу из-за её лесбийских наклонностей. Ныне 64-летняя знаменитость до сих пор не может удержать слёз, рассказывая о своём детстве.

Из-за того, что матери было тяжело самостоятельно растить двух дочерей, Рене Руссо пришлось пойти работать на фабричное предприятие сразу после окончания среднеобразовательной школы. Позднее она устроилась трудиться кассиром кинотеатра, а в 18-летнем возрасте начала строить модельную карьеру. К началу 80-х годов прошлого столетия Руссо являлась одной из наиболее успешных персон в бизнесе. Её фотоснимки украшали обложки таких фэшн-изданий, как Harper’s Bazaar и Vogue.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:37

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