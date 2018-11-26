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В Vivo заканчивают работу над конкурентом Nubia X с двумя экранами

Специалисты компании Vivo ведут работу над созданием нового мобильного устройства с двумя дисплеями, которое должно затмить предыдущие новинки. Речь идет о конкуренте таких устройств, как YotaPhone и следовавшим за ним несколько позже Nubia X.

В Vivo заканчивают работу над конкурентом Nubia X с двумя экранами

Раньше обладатели смартфонов могли только мечтать о том, чтобы их устройство было задействовано на все 100%, отображая информацию и предоставляя возможность управления не с одной, а с обеих сторон гаджета. С течением времени состоялся торжественный выпуск YotaPhone, хваставшимся экраном на тыльной стороне. Тогда для реализации проекта производитель приспособил технологию электронных чернил.

В Vivo заканчивают работу над конкурентом Nubia X с двумя экранами

Но те времена прошли и на свет уже начали появляться новые смартфоны с двойным экраном и дополнительными преимуществами. Первым оказался Nubia X, картинка на втором дисплее была уже не черно-белой, а цветной. К инсайдерам попала информация о разработке инженерами Vivo конкурента этого смартфона. На полученных ими снимках отчетливо видно о размещении второго цветного экрана на обратной стороне под камерой Vivo Nex.



 
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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:00

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