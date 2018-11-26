В NASA показали завораживающие снимки урагана на Юпитере





Новые фото с поверхности Юпитера не могут не восхищать гармоничным переливом цветов «всплывающих» облаков и урагана, сила которого не уточняется. При этом в NASA решили подойти к вопросу творчески и сразу не сообщили пользователям Instagram, что именно запечатлено на фото. Вместо этого сотрудники агентства космических исследований поинтересовались, что каждый видит на снимке.Позже за посыпавшимся градом предположений последовало пояснение сотрудников NASA. Они рассказали об урагане, пронесшемся по поверхности Юпитера, названном «белым овалом». Не менее завораживающе смотрятся и просто ярко-белые облака, выделяющиеся на контрастном фоне планеты. За почти месяц снимок, полученный от Juno, оценили отметками «Нравится» свыше 1 млн пользователей Instagram. Это уже не первый снимок Юпитера, поражающий новыми необычными формами и цветовыми переливами, образующимися в результате съемки с разных расстояний и под новыми углами.