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Порошенко подписал указ о военном положении на Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения, которое будет действовать в период с 26 ноября 2018 по 25 января 2019 года.

Документ был обнародован на официальном сайте украинского главы государства.

Порошенко подписал указ о военном положении на Украине

Подписание документа, состоящего из 12 пунктов, включая один засекреченный, вводит в законную силу решение Совета нацбезопасности и обороны Украины.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:10

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