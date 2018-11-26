Порошенко подписал указ о военном положении на Украине
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения, которое будет действовать в период с 26 ноября 2018 по 25 января 2019 года.
Документ был обнародован на официальном сайте украинского главы государства.
Подписание документа, состоящего из 12 пунктов, включая один засекреченный, вводит в законную силу решение Совета нацбезопасности и обороны Украины.
Документ был обнародован на официальном сайте украинского главы государства.
Подписание документа, состоящего из 12 пунктов, включая один засекреченный, вводит в законную силу решение Совета нацбезопасности и обороны Украины.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:10