Актриса Мария Андреева тайно вышла замуж за грузинского стоматолога

Марии Андреевой в своё время приписывали романы с партнёрами по съёмочной площадке, однако актриса никогда не подтверждала подобные слухи, и крайне неохотно делилась подробностями личной жизни. Самые длительные отношения Андреевой, о которых известно достоверно, были у неё с бывшим боксёром Сергеем Поварницыным. Молодые люди познакомились в известном московском спортивном клубе, в который Мария пришла с желанием научиться боксу. Роман двух влюблённых продлился около четырёх лет.С Антоном Хундадзе Мария познакомилась благодаря его профессиональной деятельности. Она пришла к нему на приём, и с этого начался их быстро развивающийся роман. Пара встречалась, а судя по последним сообщениям, и успела пожениться, сохранив свою свадьбу втайне от общественности.Судя по фотографиям в Сети, сейчас молодые люди празднуют «медовый» месяц, путешествуя по Хорватии и Италии. Об избраннике Марии Андреевой известно, что он довольно успешный врач-стоматолог, имеющий свою клинику. Также известно, что у Антона есть 6-летний сын от предыдущего брака.