Эксперты: Процессор SoC MediaTek Helio P80 может дебютировать в Oppo R19





По словам аналитиков, SoC MediaTek Helio P80 получит однокристальную систему высочайшего уровня и блок искусственного интеллекта, который отвечает современным требованиям рынка.Эксперты отмечают, что благодаря данной системе будет значительно улучшена работа камеры, различных биометрических сканеров, производительность системы и технологии распознавания речи пользователя.По предварительной информации, смартфон Oppo R19 должен поступить в продажу в первом полугодии следующего года. Восьмиядерный процессор будет изготавливаться по требованиям 12-нанометрового технологического процесса.