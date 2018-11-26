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Эксперты: Процессор SoC MediaTek Helio P80 может дебютировать в Oppo R19

Эксперты IT-индустрии со ссылкой на информацию от инсайдеров заявили, что новый однокристальный процессор SoC MediaTek Helio P80 может дебютировать в смартфоне Oppo R19. На данный момент микрочип опережает по производительности конкурентов Kirin 980 и Snapdragon 845 и проигрывает лишь не представленному на официальном уровне Snapdragon 8150.

Эксперты: Процессор SoC MediaTek Helio P80 может дебютировать в Oppo R19

По словам аналитиков, SoC MediaTek Helio P80 получит однокристальную систему высочайшего уровня и блок искусственного интеллекта, который отвечает современным требованиям рынка.

Эксперты отмечают, что благодаря данной системе будет значительно улучшена работа камеры, различных биометрических сканеров, производительность системы и технологии распознавания речи пользователя.

По предварительной информации, смартфон Oppo R19 должен поступить в продажу в первом полугодии следующего года. Восьмиядерный процессор будет изготавливаться по требованиям 12-нанометрового технологического процесса.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:15

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