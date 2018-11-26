В России обнаружили двойника Меган Маркл

Новый пост Владислава Бурнашева стал весьма популярным в социальной сети. На фотографии запечатлена девушка в серой шапке и с ярким шарфом. В комментарии к снимку фотограф написал, что снимал какой-то опрос в Екатеринбурге, а когда делал монтаж, то обнаружил, что одна из прохожих девушек, которая приняла участие в опросе, похожа на знаменитую Меган Маркл, которая является женой принца Гарри. В конце своего поста фотограф спросил, как считают его подписчики, похожа ли эта девушка на герцогиню Сассекскую.Пользователи Сети написали в комментарии: "Вообще очень похожи)). Антураж другой и все", "Я подумала это Меган!", "Мейкап, прическа и вечерние платье и будет не отличить их", "У Меган и этой девушки даже родинки одинаковые. Только у Меган над губой, а на фото под губой", "Ну вот так дела!!!В России есть все)))", "Они, как сестры близняшки".