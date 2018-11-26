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В России обнаружили двойника Меган Маркл

Владислав Бурнашев, который является профессиональным фотографом, на своей странице в соцсети Instagram опубликовал снимок девушки-россиянки. Пользователи Сети обратили внимание, что она похожа на Меган Маркл.

В России обнаружили двойника Меган Маркл

Новый пост Владислава Бурнашева стал весьма популярным в социальной сети. На фотографии запечатлена девушка в серой шапке и с ярким шарфом. В комментарии к снимку фотограф написал, что снимал какой-то опрос в Екатеринбурге, а когда делал монтаж, то обнаружил, что одна из прохожих девушек, которая приняла участие в опросе, похожа на знаменитую Меган Маркл, которая является женой принца Гарри. В конце своего поста фотограф спросил, как считают его подписчики, похожа ли эта девушка на герцогиню Сассекскую.

В России обнаружили двойника Меган Маркл

Пользователи Сети написали в комментарии: "Вообще очень похожи)). Антураж другой и все", "Я подумала это Меган!", "Мейкап, прическа и вечерние платье и будет не отличить их", "У Меган и этой девушки даже родинки одинаковые. Только у Меган над губой, а на фото под губой", "Ну вот так дела!!!В России есть все)))", "Они, как сестры близняшки".



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00

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