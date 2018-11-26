АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые "громкие" расставания знаменитостей 2018 года
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

Ирина Дубцова снялась обнажённой для обложки журнала

Популярная российская певица Ирина Дубцова, недавно снимавшаяся в пикантном образе для обложки известного журнала, снова согласилась на фотосессию в стиле «ню». На сей раз поклонники смогут увидеть её на обложке журнала «Красота и здоровье».

Ирина Дубцова снялась обнажённой для обложки журнала

Ирина Дубцова далеко не ханжа и не стесняется съёмок в обнажённом виде. Только недавно утихли разговоры о юбилейном номере популярного журнала «Maxim», на обложке которого читатели увидели любимую многими популярную певицу. И вот снова Ирина подкинула тему для разговоров, согласившись на откровенную фотосессию для другого издания. Новый номер с обнажённой звездой на обложке читатели смогут увидеть в начале декабря этого года.

Ирина Дубцова снялась обнажённой для обложки журнала

Певица является одной из немногих звёзд шоу-бизнеса, не скрывающих помощи пластической хирургии в корректировке лица или тела. Дубцова была не очень довольна размером своей груди и прибегла к помощи пластических хирургов. Также часто певица огорчалась из-за лишних килограмм, но ей удалось похудеть и обрести красивые женственные формы. Теперь звезда может с удовольствием показать своё обновлённое тело, что она и демонстрирует уже на второй откровенной фотосессии.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Военное положение для простых украинцев: от
Дочь российского олигарха Анна Филипчук заняла на
Актриса Мария Андреева тайно вышла замуж за
Эксперты: Процессор SoC MediaTek Helio P80 может
Порошенко подписал указ о военном положении на
Российские знаменитости, направляющие свою
В России обнаружили двойника Меган Маркл
Ирина Дубцова снялась обнажённой для обложки
Светлана Лобода вспомнила о скептических
Ричард Гир считает, что Москва очень сильно
Внедорожник Jetour X70S будет продаваться дешевле
Ольга Бузова в Instagram рассказала, что длинные
Эксперты назвали какао самым полезным напитком в
Снижение курса рубля связали с захватом
В Китае на свет появились генетически
Lexus выпустит конкурента Lamborghini Urus
Папа Ольги Бузовой заставлял её с сестрой петь со
Ученые привели весомые аргументы в пользу отказа
Юлия Савичева подтвердила свой уход от продюсера
В КАМАЗе начали собирать первое шасси для
Алла Пугачева вычеркнула из жизни родного
Lenovo выпустит ноутбук на базе мобильного
Использование некачественных имплантов приводит к
Порошенко не успеет съесть галстук: Политолог
Анастасия Волочкова на шоу «Звезды сошлись» с
Филипп Киркоров показал редкое фото своей матери
Нюша поделилась фотографиями, сделанными
Анфиса Чехова посоветовала одиноким женщинам
Опубликован официальный рендер на смартфон Doogee
На месте гибели Содома и Гоморры найдены следы
Просмотреть все новости