Ирина Дубцова снялась обнажённой для обложки журнала
Популярная российская певица Ирина Дубцова, недавно снимавшаяся в пикантном образе для обложки известного журнала, снова согласилась на фотосессию в стиле «ню». На сей раз поклонники смогут увидеть её на обложке журнала «Красота и здоровье».
Ирина Дубцова далеко не ханжа и не стесняется съёмок в обнажённом виде. Только недавно утихли разговоры о юбилейном номере популярного журнала «Maxim», на обложке которого читатели увидели любимую многими популярную певицу. И вот снова Ирина подкинула тему для разговоров, согласившись на откровенную фотосессию для другого издания. Новый номер с обнажённой звездой на обложке читатели смогут увидеть в начале декабря этого года.
Певица является одной из немногих звёзд шоу-бизнеса, не скрывающих помощи пластической хирургии в корректировке лица или тела. Дубцова была не очень довольна размером своей груди и прибегла к помощи пластических хирургов. Также часто певица огорчалась из-за лишних килограмм, но ей удалось похудеть и обрести красивые женственные формы. Теперь звезда может с удовольствием показать своё обновлённое тело, что она и демонстрирует уже на второй откровенной фотосессии.
Ирина Дубцова далеко не ханжа и не стесняется съёмок в обнажённом виде. Только недавно утихли разговоры о юбилейном номере популярного журнала «Maxim», на обложке которого читатели увидели любимую многими популярную певицу. И вот снова Ирина подкинула тему для разговоров, согласившись на откровенную фотосессию для другого издания. Новый номер с обнажённой звездой на обложке читатели смогут увидеть в начале декабря этого года.
Певица является одной из немногих звёзд шоу-бизнеса, не скрывающих помощи пластической хирургии в корректировке лица или тела. Дубцова была не очень довольна размером своей груди и прибегла к помощи пластических хирургов. Также часто певица огорчалась из-за лишних килограмм, но ей удалось похудеть и обрести красивые женственные формы. Теперь звезда может с удовольствием показать своё обновлённое тело, что она и демонстрирует уже на второй откровенной фотосессии.