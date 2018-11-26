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Ольга Бузова в Instagram рассказала, что длинные ноги и очки у неё от папы

Сегодня, 26 ноября, у папы знаменитой Ольги Бузовой день рождения.

Разумеется, поющая ведущая не могла не поздравить своего отца Игоря публично. В микроблоге Instagram теледива выложила пост, в котором сообщает, что вечером своего папочку они с сестрой Анной тепло поздравят.

Ольга Бузова в Instagram рассказала, что длинные ноги и очки у неё от папы

"Папуля, с днём рождения наш родной... Вечером тебя заобнимаем и зацелуем...", - начинает публикацию Ольга.

Она благодарит отца за воспитание и любовь, а также, что он даже по ночам объяснял ей математику. Еще Бузова вспоминает, как часто перед гостями они с сестрой Аней вставали на стул и исполняли хиты группы Queen.

Ольга подчеркивает, что многое лучшее, что есть у неё, досталось ей как раз от своего отца. Здесь и рост, и длинные ноги.

"Спасибо за все! Мы тебя очень любим и всегда будем рядом... Ещё, что важно: спасибо за длинные красивые ноги... Рост - это в папу... ну, и очкарики - мы тоже в папу, если что", - трогательно поздравляет отца звезда.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:10

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