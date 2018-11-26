Ольга Бузова в Instagram рассказала, что длинные ноги и очки у неё от папы

"Папуля, с днём рождения наш родной... Вечером тебя заобнимаем и зацелуем...", - начинает публикацию Ольга.

"Спасибо за все! Мы тебя очень любим и всегда будем рядом... Ещё, что важно: спасибо за длинные красивые ноги... Рост - это в папу... ну, и очкарики - мы тоже в папу, если что", - трогательно поздравляет отца звезда.

Разумеется, поющая ведущая не могла не поздравить своего отца Игоря публично. В микроблоге Instagram теледива выложила пост, в котором сообщает, что вечером своего папочку они с сестрой Анной тепло поздравят.Она благодарит отца за воспитание и любовь, а также, что он даже по ночам объяснял ей математику. Еще Бузова вспоминает, как часто перед гостями они с сестрой Аней вставали на стул и исполняли хиты группы Queen.Ольга подчеркивает, что многое лучшее, что есть у неё, досталось ей как раз от своего отца. Здесь и рост, и длинные ноги.