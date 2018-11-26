Российские знаменитости, направляющие свою известность на спасение людей





Заслуженная артистка России уже вот уже свыше 15-ти лет активно задействована в благотворительности. В начале нового тысячелетия эстрадная исполнительница открыла благотворительный фонд, назвав его своим именем. В первый год работы организация оказала помощь 35 тысячам детей, у которых была врождённая инвалидность. В 2009 году вокалистка организовала гастрольный тур, а денежные средства с него передала семьям шахтёров, которые пострадали от действий террористов. В 2010 году состоялся запуск Анитой Цой программы, получившей наименование «Шоу-бизнес с совестью». В рамках неё филантроп передала всю денежную прибыль от музыкального альбома «На восток» детдомам.Кроме того, в своё время музыкант направила всю выручку с прошедшего в столице концерта детям, пострадавшим в Беслане в ходе теракта, произошедшего осенью 2004 года, а это – более 150 тысяч евро.После смерти в 2008 году жены, скончавшейся от онкологии, актёр учредил благотворительный фонд, занимающийся финансовой поддержкой семей, дети которых подвержены патологиям головного мозга, включая рак. За 5 лет деятельности благодаря организации были спасены 130 детских жизней.Также Хабенский занимается вопросом детей-сирот, а именно выступает против так называемого «Закона Димы Яковлева», одним из пунктов которого является запрет американским гражданам усыновлять детей из РФ.Заслуженный артист России небезразличен к проблеме недостатка в медучреждениях ИВЛ-аппаратов. Двумя годами ранее в ходе «прямой линии» с госглавой Владимиром Путиным кинозвезда призвал правительство обеспечить таким медицинским оборудованием детей, нуждающихся в нём, на дому.Хабенский вот уже 8 лет открывает по регионам РФ студии творческого развития. Сейчас их количество превышает порядка 13-ти. Все они объединены под общим названием «Оперение».Фонд супермодели, который называется «Обнажённые сердца», за 14 лет существования подарил улыбки сотням ребят из отдалённых уголков России. Для того чтобы собирать финансы на благие цели, филантроп организовывает множество благотворительных балов, посетить которые приглашает отечественных и зарубежных знаменитостей. Фонд актрисы занимается возведением детских площадок. На его счету уже свыше 100 парков и игровых площадок, построенных в 68-ми городах РФ.Последние 7 лет организация Натальи Водяновой параллельно проводит работу по реализации программы «Каждый ребёнок достоин семьи». Её цель – преломить существующую в стране тенденцию к отказу от «особенных» детей. Для этого, помимо прочих мер, возводятся соответствующие центры поддержки семей.Деятельность его фонда «Шаг вместе», основанного летом 2011 года, направлена на помощь в развитии детям с ДЦП. В рамках него два раза в год для ребят устраиваются благотворительные концерты и аукционы, куда приглашаются звёздные коллеги актёра.Тремя годами ранее Гоша Куценко учредил журнал под названием «Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения», аналогов которого в государстве не имеется. Он издаётся на деньги благодетелей.Актриса является соучредителем фонда «Подари жизнь», функционирующего с 2006 года. Он помогает детям, подверженным гематологическим и онкологическим патологиям.Всю свою известность народная артистка РФ направляет в сторону данного проекта: то ли речь идёт об участии в «Ледниковом периоде», в котором она заняла 1-е место, то ли о несении флага на Олимпиаде в Сочи, то ли о шуточном «Испытании ведром ледяной воды», призывающем отечественных звёзд перечислять финансы в фонд.Супруги являются создателями фонда «Я есть», деятельность которого направлена на поддержку детей с аутизмом, синдромом Дауна и ДЦП. Актёры не только занимаются обеспечением медпомощью своих подопечных, но также развитием творческого потенциала ребят, их интеграцией в социальную систему и трудоустройством.