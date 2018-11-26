Ричард Гир считает, что Москва очень сильно изменилась за последние 19 лет





Ричард Гир посетил российскую столицу для того, чтобы рассказать о развитии собственного фонда под названием The Gere Foundation. Также голливудский актер пообщался с журналистами и вспомнил, как развивалась его карьера. Но вот вопрос о получении гражданства Российской Федерации стал для знаменитости полной неожиданностью, он улыбнулся и ответил: «Я американец».Также Ричард Гир рассказал, что в 1999 году, когда он был в Москве, это было весьма темное место, без витрин и реклам. Актер считает, что тогда в столице буквально отсутствовала жизнь. Теперь же Москва весьма изменилась, стала красивой и яркой. Тоже самое знаменитость сказал и о Санкт-Петербурге.