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Ричард Гир считает, что Москва очень сильно изменилась за последние 19 лет

Ричард Гир побывал в Москве, там он пообщался с журналистами, которым рассказал, что по его мнению столица Российской Федерации преобразилась и сильно изменилась за последние 19 лет. То жесамое сказал знаменитый актер и о Санкт-Петербурге.

Ричард Гир считает, что Москва очень сильно изменилась за последние 19 лет

Ричард Гир посетил российскую столицу для того, чтобы рассказать о развитии собственного фонда под названием The Gere Foundation. Также голливудский актер пообщался с журналистами и вспомнил, как развивалась его карьера. Но вот вопрос о получении гражданства Российской Федерации стал для знаменитости полной неожиданностью, он улыбнулся и ответил: «Я американец».

Ричард Гир считает, что Москва очень сильно изменилась за последние 19 лет

Также Ричард Гир рассказал, что в 1999 году, когда он был в Москве, это было весьма темное место, без витрин и реклам. Актер считает, что тогда в столице буквально отсутствовала жизнь. Теперь же Москва весьма изменилась, стала красивой и яркой. Тоже самое знаменитость сказал и о Санкт-Петербурге.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:36

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