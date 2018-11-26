Внедорожник Jetour X70S будет продаваться дешевле Chery Tiggo 8





За основу Jetour X70S был взят внедорожник Chery Tiggo 8. Стандартная версия китайского автомобиля в продаже появилась еще летом 2018 года. Теперь же объявлено о выпуске различных комплектаций внедорожника, которые в том числе появятся и на российском рынке.Внедорожник Jetour X70S получил увеличенные решетку радиатора и бамперы, и более яркие тормозные суппорты. Дополнительную стильность экстерьеру автомобиля придают 20-дюймовые колесные диски. Когда внедорожник появится в России, производители пока не сообщают.