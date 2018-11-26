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Папа Ольги Бузовой заставлял её с сестрой петь со стульев песни Queen

Популярная певица и известная ведущая "Дома-2" Ольга Бузова в Instagram выложила поздравления своему отцу.

Девушка сообщает, что сегодня у её папы день рождения. Ольга пишет, что вечером они его "заобнимают и зацелуют", а также благодарит родителя за воспитание, любовь и за то, что никогда не забирал у неё сдачу после магазина.

Папа Ольги Бузовой заставлял её с сестрой петь со стульев песни Queen

"Как сейчас помню, как ты мне объяснял математику по ночам, а когда приходили гости, заставлял нас с Аней вставать на стул и петь песни твоей любимой группы Queen "we will rock you" и "show must go on", - вспоминает детские годы Бузова.

Также она рассказывает, что это именно папа однажды пришел принес домой собаку и с детства привил им любовь к этим животным.

"Спасибо за все! Мы тебя очень любим и всегда будем рядом...", - трогательно поздравляет папу Игоря Ольга.

Многочисленные подписчики звезды и присоединяются к поздравлениям и желают мужчине здоровья и долгих лет жизни.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:24

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