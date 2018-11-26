В Китае на свет появились генетически отредактированные близнецы
В Китае родились первые дети из генетически отредактированных эмбрионов. Ученый Цзянькуй Хэ с помощью технологии CRISPR/Cas9 пытался создать у эмбрионов устойчивость к заражению ВИЧ, в результате его исследований лишь 1 эмбрион из 16 смог развиться в близнецов.
Первые эксперименты по редактированию генома человеческих эмбрионов были проведены американскими учеными летом 2017 года. Они заявили об успехах применения технологии CRISPR/Cas9. Затем аналогичные работы были проведены в Китае, а позднее в Британии. Однако из этических соображений все исследования в данной сфере были «заморожены». Работать с редактированием генов продолжили в Китае, где запрету подлежит только клонирование человека.
По словам профессора Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне Цзянькуй Хэ, в его эксперименте приняли участие семь пар, набранных из группы ВИЧ-активистов в Пекине. Ученый пытался «выключить» у эмбрионов ген CCR5, ответственный за кодировку белка, который позволяет ВИЧ проникнуть в клетку. Из 22 эмбрионов генетик отредактировал 16, из них 11 были использованы в дальнейших исследованиях и только один эмбрион развился до близнецов — двух девочек. При этом у одной девочки были отредактированы две копии гена CCR5, а у другой — одна, но оба ребенка чувствуют себя хорошо. Родители близнецов отказались назвать свое имя.
Первые эксперименты по редактированию генома человеческих эмбрионов были проведены американскими учеными летом 2017 года. Они заявили об успехах применения технологии CRISPR/Cas9. Затем аналогичные работы были проведены в Китае, а позднее в Британии. Однако из этических соображений все исследования в данной сфере были «заморожены». Работать с редактированием генов продолжили в Китае, где запрету подлежит только клонирование человека.
По словам профессора Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне Цзянькуй Хэ, в его эксперименте приняли участие семь пар, набранных из группы ВИЧ-активистов в Пекине. Ученый пытался «выключить» у эмбрионов ген CCR5, ответственный за кодировку белка, который позволяет ВИЧ проникнуть в клетку. Из 22 эмбрионов генетик отредактировал 16, из них 11 были использованы в дальнейших исследованиях и только один эмбрион развился до близнецов — двух девочек. При этом у одной девочки были отредактированы две копии гена CCR5, а у другой — одна, но оба ребенка чувствуют себя хорошо. Родители близнецов отказались назвать свое имя.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:52