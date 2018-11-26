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В Китае на свет появились генетически отредактированные близнецы

В Китае родились первые дети из генетически отредактированных эмбрионов. Ученый Цзянькуй Хэ с помощью технологии CRISPR/Cas9 пытался создать у эмбрионов устойчивость к заражению ВИЧ, в результате его исследований лишь 1 эмбрион из 16 смог развиться в близнецов.

В Китае на свет появились генетически отредактированные близнецы

Первые эксперименты по редактированию генома человеческих эмбрионов были проведены американскими учеными летом 2017 года. Они заявили об успехах применения технологии CRISPR/Cas9. Затем аналогичные работы были проведены в Китае, а позднее в Британии. Однако из этических соображений все исследования в данной сфере были «заморожены». Работать с редактированием генов продолжили в Китае, где запрету подлежит только клонирование человека.

По словам профессора Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне Цзянькуй Хэ, в его эксперименте приняли участие семь пар, набранных из группы ВИЧ-активистов в Пекине. Ученый пытался «выключить» у эмбрионов ген CCR5, ответственный за кодировку белка, который позволяет ВИЧ проникнуть в клетку. Из 22 эмбрионов генетик отредактировал 16, из них 11 были использованы в дальнейших исследованиях и только один эмбрион развился до близнецов — двух девочек. При этом у одной девочки были отредактированы две копии гена CCR5, а у другой — одна, но оба ребенка чувствуют себя хорошо. Родители близнецов отказались назвать свое имя.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:52

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