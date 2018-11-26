В Китае на свет появились генетически отредактированные близнецы





Первые эксперименты по редактированию генома человеческих эмбрионов были проведены американскими учеными летом 2017 года. Они заявили об успехах применения технологии CRISPR/Cas9. Затем аналогичные работы были проведены в Китае, а позднее в Британии. Однако из этических соображений все исследования в данной сфере были «заморожены». Работать с редактированием генов продолжили в Китае, где запрету подлежит только клонирование человека.По словам профессора Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне Цзянькуй Хэ, в его эксперименте приняли участие семь пар, набранных из группы ВИЧ-активистов в Пекине. Ученый пытался «выключить» у эмбрионов ген CCR5, ответственный за кодировку белка, который позволяет ВИЧ проникнуть в клетку. Из 22 эмбрионов генетик отредактировал 16, из них 11 были использованы в дальнейших исследованиях и только один эмбрион развился до близнецов — двух девочек. При этом у одной девочки были отредактированы две копии гена CCR5, а у другой — одна, но оба ребенка чувствуют себя хорошо. Родители близнецов отказались назвать свое имя.