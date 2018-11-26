Ученые привели весомые аргументы в пользу отказа от сахара





В ходе исследования выяснилось, что сахар воздействует на перепады настроения, поскольку употребляя кондитерские изделия, люди чувствуют значительный прилив энергии. Рафинад вызывает дефицит как меди, так и хрома, а также он может повлиять на усвоение кальция. Также употребление сахара понижает упругость кожи, что приближает старение. Для детей сахар особо опасен, поскольку употребление сладостей может повысить уровень адреналина, а это может сказаться на концентрации детского внимания.Стало известно, что рафинад подпитывает раковые клетки, а также ухудшает работу пищеварительной системы. Сахар может вызывать задержку жидкости в человеческом организме и ухудшает зрение. Употребление данного продукта может усилить головные боли и эпилептические припадки.