Порошенко не успеет съесть галстук: Политолог прокомментировал ситуацию с кораблями ВМС Украины





Такое мнение высказал известный политолог, глава Центра системного анализа Ростислав Ищенко.Аналитик заявил, что Украина всеми силами пытается соблюсти тонкую грань: ей хочется небольшого военного конфликта, и она готова ради этого пожертвовать остатками своего и без того смешного флота. Но стрелять первой украинская сторона не может, потому что тогда Москва получит легальное право «дать ответку».Ищенко напомнил, как в войне 08.08.08 «цивилизованный мир» отвернулся от Грузии, а Турция, сбившая российский самолет, не получила помощи от НАТО и осталась один на один с Россией. Ведь даже в условиях отсутствия всяких норм и правил в отношениях между сверхдержавами объект агрессии всегда получает право «стереть нападавшего в порошок», и никто ему не может в этом воспрепятствовать.И сейчас Порошенко отчаянно пытается укрепить свои шаткие позиции, чтобы заручиться международной поддержкой и мобилизовать остатки своих сторонников ради отпора «агрессору». Но его алогичные манипуляции - это игра на нервах, которая может обернуться серьезными последствиями, предупреждает Ищенко.