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Порошенко не успеет съесть галстук: Политолог прокомментировал ситуацию с кораблями ВМС Украины

Ситуация с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе свидетельствует о желании киевских властей спровоцировать Россию на жесткие меры, чтобы показать миру «российскую агрессию». Но если у украинской стороны сдадут нервы и прозвучат первые выстрелы, Москва получит законное право на ответ, «друзья Украины» сделают вид, что они шли мимо, а Петр Порошенко просто не успеет съесть свой галстук.

Такое мнение высказал известный политолог, глава Центра системного анализа Ростислав Ищенко.

Порошенко не успеет съесть галстук: Политолог прокомментировал ситуацию с кораблями ВМС Украины

Аналитик заявил, что Украина всеми силами пытается соблюсти тонкую грань: ей хочется небольшого военного конфликта, и она готова ради этого пожертвовать остатками своего и без того смешного флота. Но стрелять первой украинская сторона не может, потому что тогда Москва получит легальное право «дать ответку».

Ищенко напомнил, как в войне 08.08.08 «цивилизованный мир» отвернулся от Грузии, а Турция, сбившая российский самолет, не получила помощи от НАТО и осталась один на один с Россией. Ведь даже в условиях отсутствия всяких норм и правил в отношениях между сверхдержавами объект агрессии всегда получает право «стереть нападавшего в порошок», и никто ему не может в этом воспрепятствовать.

Порошенко не успеет съесть галстук: Политолог прокомментировал ситуацию с кораблями ВМС Украины

И сейчас Порошенко отчаянно пытается укрепить свои шаткие позиции, чтобы заручиться международной поддержкой и мобилизовать остатки своих сторонников ради отпора «агрессору». Но его алогичные манипуляции - это игра на нервах, которая может обернуться серьезными последствиями, предупреждает Ищенко.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 13:17

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