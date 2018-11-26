Порошенко не успеет съесть галстук: Политолог прокомментировал ситуацию с кораблями ВМС Украины
Ситуация с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе свидетельствует о желании киевских властей спровоцировать Россию на жесткие меры, чтобы показать миру «российскую агрессию». Но если у украинской стороны сдадут нервы и прозвучат первые выстрелы, Москва получит законное право на ответ, «друзья Украины» сделают вид, что они шли мимо, а Петр Порошенко просто не успеет съесть свой галстук.
Такое мнение высказал известный политолог, глава Центра системного анализа Ростислав Ищенко.
Аналитик заявил, что Украина всеми силами пытается соблюсти тонкую грань: ей хочется небольшого военного конфликта, и она готова ради этого пожертвовать остатками своего и без того смешного флота. Но стрелять первой украинская сторона не может, потому что тогда Москва получит легальное право «дать ответку».
Ищенко напомнил, как в войне 08.08.08 «цивилизованный мир» отвернулся от Грузии, а Турция, сбившая российский самолет, не получила помощи от НАТО и осталась один на один с Россией. Ведь даже в условиях отсутствия всяких норм и правил в отношениях между сверхдержавами объект агрессии всегда получает право «стереть нападавшего в порошок», и никто ему не может в этом воспрепятствовать.
И сейчас Порошенко отчаянно пытается укрепить свои шаткие позиции, чтобы заручиться международной поддержкой и мобилизовать остатки своих сторонников ради отпора «агрессору». Но его алогичные манипуляции - это игра на нервах, которая может обернуться серьезными последствиями, предупреждает Ищенко.
Такое мнение высказал известный политолог, глава Центра системного анализа Ростислав Ищенко.
Аналитик заявил, что Украина всеми силами пытается соблюсти тонкую грань: ей хочется небольшого военного конфликта, и она готова ради этого пожертвовать остатками своего и без того смешного флота. Но стрелять первой украинская сторона не может, потому что тогда Москва получит легальное право «дать ответку».
Ищенко напомнил, как в войне 08.08.08 «цивилизованный мир» отвернулся от Грузии, а Турция, сбившая российский самолет, не получила помощи от НАТО и осталась один на один с Россией. Ведь даже в условиях отсутствия всяких норм и правил в отношениях между сверхдержавами объект агрессии всегда получает право «стереть нападавшего в порошок», и никто ему не может в этом воспрепятствовать.
И сейчас Порошенко отчаянно пытается укрепить свои шаткие позиции, чтобы заручиться международной поддержкой и мобилизовать остатки своих сторонников ради отпора «агрессору». Но его алогичные манипуляции - это игра на нервах, которая может обернуться серьезными последствиями, предупреждает Ищенко.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 13:17