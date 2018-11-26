Юлия Савичева подтвердила свой уход от продюсера Макса Фадеева
В своём Instagram-аккаунте певица Юлия Савичева пояснила ситуацию с её уходом от музыкального продюсера, с которым она знакома и работала вместе очень много лет. Она выразила Максу Фадееву огромную благодарность за помощь и критику, пресекая своим заявлением сплетни и лишние разговоры.
Не так давно в прессе появились разговоры о прекращении плодотворного сотрудничества между Юлией Савичевой и Максом Фадеевым. Естественно, как и любая информация, неподтверждённая ни одной из сторон, они начали обрастать сплетнями и досужими рассуждениями. Савичева решила прервать этот процесс, сделав своеобразное заявление на своей странице в соцсети.
Певица подтвердила свой уход «из-под крыла» Фадеева, при этом благодарила его за опеку, бесценную помощь, приобретённый опыт и все написанные для неё тексты. При этом Юлия отметила, она ушла от своего продюсера не из-за конфликта или другого специалиста в этой сфере, а просто хочет попробовать работать самостоятельно. Сам Фадеев пока не подтвердил и не опроверг данную информацию.
Не так давно в прессе появились разговоры о прекращении плодотворного сотрудничества между Юлией Савичевой и Максом Фадеевым. Естественно, как и любая информация, неподтверждённая ни одной из сторон, они начали обрастать сплетнями и досужими рассуждениями. Савичева решила прервать этот процесс, сделав своеобразное заявление на своей странице в соцсети.
Певица подтвердила свой уход «из-под крыла» Фадеева, при этом благодарила его за опеку, бесценную помощь, приобретённый опыт и все написанные для неё тексты. При этом Юлия отметила, она ушла от своего продюсера не из-за конфликта или другого специалиста в этой сфере, а просто хочет попробовать работать самостоятельно. Сам Фадеев пока не подтвердил и не опроверг данную информацию.