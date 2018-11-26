В КАМАЗе начали собирать первое шасси для автомобилей серии К5





В 2016 году КАМАЗ и Daimler начали строить завод, производящего каркасы для кабин, на площади 68 тысяч кв.км. Компании разделили обязанности российское предприятие строит здание, а партнеры организовали производственные нюансы. Ежегодно завод сможет выпускать 55 тысяч единиц продукции.В пресс-службе КАМАЗа отмечают, что на площадке возле рамы, которую установят на агрегате, стоит передний и задние мосты. Таким образом оба узла будут скомплектованы в одном месте. Со временем сюда будут доставлять другие комплектующие. Именно так производители собрали силовой блок для К5 450-сильный двигатель Р6, состоящий из местных деталей согласно проекта «Тибет». Топливный бак из алюминия объемом 800 литров доставили при помощи толкающего конвейера, подвешенного к потолку, с прессово-рамного предприятия компании.По словам главного технолога ПАО «КАМАЗ» директора технологического центра Федора Назарова, К5 является первым автомобилем, в котором решения конструкторов проверялись при помощи передовых технологий. Таким образом модели потребуется меньше доработок, чем у других грузовиков. По окончанию процесса сборок опытных экземпляров в технологию и конструкцию внесут изменения и автомобиль войдет в серию.Первый экземпляр К5 КАМАЗ-54901 сойдет с конвейера в следующем году. Модель будет продаваться на мировом рынке, в том числе европейском.