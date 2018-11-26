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Алла Пугачева вычеркнула из жизни родного племянника

Несколько лет назад история сына покойного брата Аллы Пугачевой прогремела на всю Россию. Сейчас стало ясно, что Примадонна вычеркнула из своей жизни родного племянника.

Алла Пугачева вычеркнула из жизни родного племянника

После смерти брата знаменитая Алла Пугачева взяла все расходы своего племянника на себя. Когда Влад оказался на больничной койке из-за употребления запрещенных препаратов, исполнительница оплатила лечение. Но ее племянник так и не оправдал надежд Примадонны. После исполнительница решила больше не помогать своему родственнику, поскольку тот начал употреблять алкоголь в больших количествах и пропивать все деньги.

Алла Пугачева вычеркнула из жизни родного племянника

После того, как Алла Пугачева стала матерью близнецов, она начала заботиться о сыне своего племянника, при этом запретила видеться отцу с мальчиком. К малышу Примадонна относится очень хорошо и обеспечивает всем необходимым. Правда, живет ребенок не с исполнительницей, а в доме ее водителя, но при этом мальчик часто видит Аллу Пугачеву. А вот единственного сына своего брата певица полностью вычеркнула из своей жизни.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:45

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