Алла Пугачева вычеркнула из жизни родного племянника





После смерти брата знаменитая Алла Пугачева взяла все расходы своего племянника на себя. Когда Влад оказался на больничной койке из-за употребления запрещенных препаратов, исполнительница оплатила лечение. Но ее племянник так и не оправдал надежд Примадонны. После исполнительница решила больше не помогать своему родственнику, поскольку тот начал употреблять алкоголь в больших количествах и пропивать все деньги.После того, как Алла Пугачева стала матерью близнецов, она начала заботиться о сыне своего племянника, при этом запретила видеться отцу с мальчиком. К малышу Примадонна относится очень хорошо и обеспечивает всем необходимым. Правда, живет ребенок не с исполнительницей, а в доме ее водителя, но при этом мальчик часто видит Аллу Пугачеву. А вот единственного сына своего брата певица полностью вычеркнула из своей жизни.