Lenovo выпустит ноутбук на базе мобильного процессора Intel Core девятого поколения





Так, в сопроводительных документах ноутбука Lenovo IdeaPad S530-13IWL были упомянуты такие модели процессоров, как Intel Core i7-9550U, Core i5-9250U и Core i3-9130U. Они должны прийти на смену семейству процессоров Whiskey Lake. Точные характеристики мобильных процессоров пока не уточняются, но эксперты полагают, что девятое поколение будет иметь 4 ядра, тепловыделение (TDP) равное 15 Вт и кеш-память объемом 8 Мбайт (по 2 Мбайта на ядро).Отмечается, что новое поколение процессоров может принадлежать семейству Comet Lake-U или даже 10-нм электронному блоку Ice Lake-U, правда это маловероятно. Ноутбук Lenovo IdeaPad S530-13IWL и девятое поколение процессоров компания может представить публике на выставке CES 2019, она пройдет в начале январе 2019 года. А выход мобильного Intel Core девятого поколения согласно утечкам состоится во втором квартале следующего года.