Lenovo выпустит ноутбук на базе мобильного процессора Intel Core девятого поколения
Новые ноутбуки компании Lenovo могут выйти на базе мобильных процессоров Intel Core девятого поколения. На сегодняшний день девятое поколение Intel Core представлено процессорами для стационарных компьютеров Coffee Lake Refresh и Skylake-X Refresh, упоминание о мобильной версии интегральных схем было найдено в технических документах компании Lenovo.
Так, в сопроводительных документах ноутбука Lenovo IdeaPad S530-13IWL были упомянуты такие модели процессоров, как Intel Core i7-9550U, Core i5-9250U и Core i3-9130U. Они должны прийти на смену семейству процессоров Whiskey Lake. Точные характеристики мобильных процессоров пока не уточняются, но эксперты полагают, что девятое поколение будет иметь 4 ядра, тепловыделение (TDP) равное 15 Вт и кеш-память объемом 8 Мбайт (по 2 Мбайта на ядро).
Отмечается, что новое поколение процессоров может принадлежать семейству Comet Lake-U или даже 10-нм электронному блоку Ice Lake-U, правда это маловероятно. Ноутбук Lenovo IdeaPad S530-13IWL и девятое поколение процессоров компания может представить публике на выставке CES 2019, она пройдет в начале январе 2019 года. А выход мобильного Intel Core девятого поколения согласно утечкам состоится во втором квартале следующего года.
Так, в сопроводительных документах ноутбука Lenovo IdeaPad S530-13IWL были упомянуты такие модели процессоров, как Intel Core i7-9550U, Core i5-9250U и Core i3-9130U. Они должны прийти на смену семейству процессоров Whiskey Lake. Точные характеристики мобильных процессоров пока не уточняются, но эксперты полагают, что девятое поколение будет иметь 4 ядра, тепловыделение (TDP) равное 15 Вт и кеш-память объемом 8 Мбайт (по 2 Мбайта на ядро).
Отмечается, что новое поколение процессоров может принадлежать семейству Comet Lake-U или даже 10-нм электронному блоку Ice Lake-U, правда это маловероятно. Ноутбук Lenovo IdeaPad S530-13IWL и девятое поколение процессоров компания может представить публике на выставке CES 2019, она пройдет в начале январе 2019 года. А выход мобильного Intel Core девятого поколения согласно утечкам состоится во втором квартале следующего года.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:30