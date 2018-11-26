Анастасия Волочкова на шоу «Звезды сошлись» с восхищением рассказала о своем новом парне
Анастасия Волочкова уже на протяжении трех месяцев состоит в отношениях с новым бойфрендом, которого скрывает от поклонников. В рамках телешоу «Звезды сошлись» балерина с восхищением рассказала о своем новом парне.
Фанаты не могут убедиться в правдивости слов знаменитости, так как она в последнее время предпочитает держать втайне свою личную жизнь, не показывая лица возлюбленного и не называя его имени. В аккаунте Анастасии Волочковой на совместных публикациях в кадре запечатлены только ноги и руки мужчины. Танцовщица рассказала, что с возлюбленным у нее прекрасные отношения. Она заявила, что он очень красивый, подчеркивая, что утопает в его красивых зеленых глазах. По словам балерины, бойфренд является очень хорошим и прекрасным человеком. Для нее он - любовь, радость и отдушина.
Ранее «Dni24» сообщал, что Александра Жулина заинтриговала своих фолловеров в соцсети Instagram, выложив в Stories новый снимок, на котором запечатлено кольцо.
Фанаты не могут убедиться в правдивости слов знаменитости, так как она в последнее время предпочитает держать втайне свою личную жизнь, не показывая лица возлюбленного и не называя его имени. В аккаунте Анастасии Волочковой на совместных публикациях в кадре запечатлены только ноги и руки мужчины. Танцовщица рассказала, что с возлюбленным у нее прекрасные отношения. Она заявила, что он очень красивый, подчеркивая, что утопает в его красивых зеленых глазах. По словам балерины, бойфренд является очень хорошим и прекрасным человеком. Для нее он - любовь, радость и отдушина.
Ранее «Dni24» сообщал, что Александра Жулина заинтриговала своих фолловеров в соцсети Instagram, выложив в Stories новый снимок, на котором запечатлено кольцо.