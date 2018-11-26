Филипп Киркоров показал редкое фото своей матери в молодости





Филипп Киркоров довольно часто делится с фанатами различными фото и видео в социальных сетях. Но эти снимки чаще всего связаны с его профессиональной деятельностью. Но несколько часов назад исполнитель решил поздравить свою маму с днем матери. Филипп Киркоров опубликовал черно-белую фотографию, на которой запечатлены три человека. Знаменитость рассказал, что его родительница сидит в центре. Также певец поведал, что его мама сыграла роль в фильме 1957 года под названием «БОРЕЦ И КЛОУН».Подписчики в комментариях начали писать: "У вас мамины глаза", "Обалдеть! Алла- Виктория так похожа на бабушку! Просто ксерокс!", "Какое сходство потрясающие!! Дочка очень похожа на свою бабушку", "Вы похожи на свою мать ..и это прекрасно..и еще то ..что в память о вашей маме бог подарил Вам вашу дочь...вот это есть подтверждение тех слов...память живет в наших сердцах".