Нюша поделилась фотографиями, сделанными практически перед родами

Не так давно появились первые новости о счастливом событии в жизни популярной российской певицы Нюши - она родила дочь в заграничной клинике. Но, похоже, исполнительница уже успела соскучиться за своим «интересным» положением, так как продолжается делиться с подписчиками своими снимками, сделанными во время беременности. Так, недавно Нюша разместила у себя на странице фотографию, где она в купальнике и с большим животом, характерным для крайних сроков, практически перед родами. И подпись, сделанная ею, это подтверждает.Поклонники на предложение певицы придумать снимку название не растерялись и предложили много интересных вариантов. «Русалочка с поплавком», «Беременный дельфин», «Телепузик»,- вот только малая часть всех милых комментариев.