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Нюша поделилась фотографиями, сделанными практически перед родами

Молодая мамочка певица Нюша выложила в своём Instagram-аккаунте фотографию, на которой она позирует в купальнике на последних сроках беременности, и предложила поклонникам придумать снимку название. У фолловеров нашлась масса вариантов - от смешных до откровенно милых.

Нюша поделилась фотографиями, сделанными практически перед родами

Не так давно появились первые новости о счастливом событии в жизни популярной российской певицы Нюши - она родила дочь в заграничной клинике. Но, похоже, исполнительница уже успела соскучиться за своим «интересным» положением, так как продолжается делиться с подписчиками своими снимками, сделанными во время беременности. Так, недавно Нюша разместила у себя на странице фотографию, где она в купальнике и с большим животом, характерным для крайних сроков, практически перед родами. И подпись, сделанная ею, это подтверждает.

Нюша поделилась фотографиями, сделанными практически перед родами

Поклонники на предложение певицы придумать снимку название не растерялись и предложили много интересных вариантов. «Русалочка с поплавком», «Беременный дельфин», «Телепузик»,- вот только малая часть всех милых комментариев.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:40

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