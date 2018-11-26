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Опубликован официальный рендер на смартфон Doogee S90

В Сети был опубликован официальный рендер на новый смартфон Doogee S90. В числе его модулей имеется спецрация, игрового манипулятор и даже прибор ночного виденья.

Опубликован официальный рендер на смартфон Doogee S90

Предварительная информация о смартфоне нового поколения Doogee S90 появилась несколько месяцев назад. Тогда же говорилось о том, что гаджет построен на системе SoC MediaTek Helio P60. На данный момент Эван Блэсс показал в Сети рендер Doogee S90 и сообщил больше техподробностей об этом устройстве.

Также стало известно, что гаджет получит Full HD+ экран, оперативную память на 6 гигабайт и встроенную на 128 гигабайт, камеру с разрешением на 8 и 16 мегапикселей. Емкость его батареи будет составлять 5000 мА·ч. Автономность Doogee S90 может быть увеличена в два раза если подключить сменный модуль с АКБ. Данная новинка, скорее всего, появится в продаже уже в 2019 году.



 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:30

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