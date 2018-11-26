На месте гибели Содома и Гоморры найдены следы упавшего метеорита





Следы разрушения были найдены во время археологических раскопок в Иордании. Ученые изучили пять древних крупных поселений, где проживали люди почти 2500 лет до окончания бронзового века. Затем деревни оказались заброшены на 600-700 лет. Помимо крупных поселений археологи нашли 120 мелких стоянок, испытавших на себе воздействие сильной жары и ветра.Ученые утверждают, что в данном регионе перед падением метеорита проживало не менее 40-65 тысяч человек. Результаты радиоуглеродного анализа показали, что в этом месте 3700 лет назад были уничтожены дома, сложенные из глиняного кирпича. От них остался только фундамент. Помимо этого археологи нашли оплавившиеся до стеклообразного состояния глиняные предметы. В составе стекла специалисты нашли кристаллы циркония, они указывают на то, что предметы долгое время находились под воздействием невероятно высокой температуры.