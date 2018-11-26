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Жизнь Елены Захаровой кардинально изменилась с рождением дочери

Недавно актриса Елена Захарова дала большое интервью, в котором рассказала о своих ролях, отношении к жизни, приоритетах, и насколько всё кардинально изменилось с рождением дочери. В начале декабря актриса отпразднует первый годик жизни своей малышки.

Жизнь Елены Захаровой кардинально изменилась с рождением дочери

Актриса Елена Захарова много увидела и испытала в жизни, были и карьерные взлёты, и радости, и огромные трагедии. При этом она никогда не жалуется, всегда яркая и улыбчивая. Каждая сыгранная ею роль особенная и запоминающаяся, отличается вложенной в ней душой и талантом.

Почти год назад в жизни Елены Захаровой произошло событие, которое полностью изменило течение её жизни. Рождение дочери актриса считает чудом, подаренным ей небесами. Теперь ей есть ради кого жить, кому посвящать каждую свободную секунду и к кому возвращаться домой. И если раньше Захарова любила отвлечься от работы, улетев к морю, то теперь бороться с усталостью ей помогает дочь. Заботу о малышке Елена разделила со своей мамой, не став нанимать для неё няню, ведь нет ничего лучше, чем забота родных людей.

Жизнь Елены Захаровой кардинально изменилась с рождением дочери

Рассказала Елена и о своей работе, о том, как иногда соглашается сниматься в фильмах за чисто символическое вознаграждение, а иногда и вовсе бесплатно. Таким образом актриса поддерживает молодых, подающих надежды режиссёров или социально значимые проекты.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:57

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