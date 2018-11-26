Жизнь Елены Захаровой кардинально изменилась с рождением дочери





Актриса Елена Захарова много увидела и испытала в жизни, были и карьерные взлёты, и радости, и огромные трагедии. При этом она никогда не жалуется, всегда яркая и улыбчивая. Каждая сыгранная ею роль особенная и запоминающаяся, отличается вложенной в ней душой и талантом.Почти год назад в жизни Елены Захаровой произошло событие, которое полностью изменило течение её жизни. Рождение дочери актриса считает чудом, подаренным ей небесами. Теперь ей есть ради кого жить, кому посвящать каждую свободную секунду и к кому возвращаться домой. И если раньше Захарова любила отвлечься от работы, улетев к морю, то теперь бороться с усталостью ей помогает дочь. Заботу о малышке Елена разделила со своей мамой, не став нанимать для неё няню, ведь нет ничего лучше, чем забота родных людей.Рассказала Елена и о своей работе, о том, как иногда соглашается сниматься в фильмах за чисто символическое вознаграждение, а иногда и вовсе бесплатно. Таким образом актриса поддерживает молодых, подающих надежды режиссёров или социально значимые проекты.