Алиана Устиненко (Гобозова) призналась поклонникам, что хочет уже домой к своей семье

«Хочу быстрее домой. Соскучилась по семье», - заявляет Устиненко.

«Сегодня День Матери, а я так далеко от своего сыночка..Как же я соскучилась за тобой, родной..», - заявила Алиана вчера в прямом эфире.

Всем известно, что Алиана довольно долго уже находится на Сейшельских островах. Несмотря на то, что молодая мамочка пришла на телепроект несколько месяцев назад, она так и не смогла отыскать того «единственного», с которым сможет создать для своего сына полноценную семью.Несмотря на то, что перед отлетом на «Остров любви» Устиненко начала встречаться с Андреем Шабариным, спустя всего несколько дней девушка отказалась от симпатии к этому молодому человеку. Впрочем, Алиану по-прежнему записывают в «любовный треугольник» Андрея, но бывшая жена Гобозова наотрез отказывается от отношений с ловеласом реалити-шоу.А вчера Алиана опубликовала у себя на страничке в Instagram довольно неожиданный пост, который привлек внимание многих телезрителей «Дома-2». Дело в том, что в своем блоге молодая мамочка говорит о том, что очень сильно хочет вернуться домой к своей семье.По словам Алианы, за время нахождения на Сейшельских островах, она стала очень похожа на местных девушек. Также участница добавила, что больше не может находиться на «Острове любви», ведь от долгого нахождения на островах у нее уже начинается депрессия.Сейчас Устиненко пытается договориться с руководством телепроекта отпустить ее домой в Россию, так как она уже очень давно не виделась с сыном и младшим братом, за которыми сильно соскучилась.