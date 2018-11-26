Кристина Орбакайте рассказала, как Алла Пугачева выбрала для нее имя

За жизнью Кристины Орбакайте тщательно следят многочисленные пользователи Сети. Исполнительница часто делится с ними своими фото и видео, а несколько часов назад она опубликовала весьма интересный пост. На снимке была запечатлена книга под названием "Кристина". В комментарии к снимку знаменитость рассказала, что очень давно к ним в дом прислали эту книгу в канун Дня Матери. В конце Кристина Орбакайте добавила: "А когда у неё родилась дочка, имя было определено".Поклонники начали писать: "Очень любила эту книгу в молодости.", "Кристина, в жизни много таких прекрасных совпадений и знаковых событий, это здорово!", "Достойная дочь своей мамочки!!!! С Праздником Алла Борисовна и Кристина!!!!!", "Моя любимая книга, прочитанная еще в 16 летнем возрасте!!!".