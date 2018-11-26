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Кристина Орбакайте рассказала, как Алла Пугачева выбрала для нее имя

Кристина Орбакайте решила рассказать своим подписчикам в Instagram, как ее звездная мама Алла Пугачева выбрала ей имя. Поклонники исполнительницы высоко оценили ее новый пост.

Кристина Орбакайте рассказала, как Алла Пугачева выбрала для нее имя

За жизнью Кристины Орбакайте тщательно следят многочисленные пользователи Сети. Исполнительница часто делится с ними своими фото и видео, а несколько часов назад она опубликовала весьма интересный пост. На снимке была запечатлена книга под названием "Кристина". В комментарии к снимку знаменитость рассказала, что очень давно к ним в дом прислали эту книгу в канун Дня Матери. В конце Кристина Орбакайте добавила: "А когда у неё родилась дочка, имя было определено".

Кристина Орбакайте рассказала, как Алла Пугачева выбрала для нее имя

Поклонники начали писать: "Очень любила эту книгу в молодости.", "Кристина, в жизни много таких прекрасных совпадений и знаковых событий, это здорово!", "Достойная дочь своей мамочки!!!! С Праздником Алла Борисовна и Кристина!!!!!", "Моя любимая книга, прочитанная еще в 16 летнем возрасте!!!".



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:45

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