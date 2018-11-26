АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые "громкие" расставания знаменитостей 2018 года
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

В Китае начнутся продажи смартфона Nubia X в цвете «черное золото»

Разработчики заявили, что в Китае начнется реализация смартфона Nubia X в цветовой гамме «черное золото». Емкость чипа оперативной и встроенной памяти устройства составляет 8 гигабайт и 256 гигабайт соответственно. Гаджет работает на базе процессора Snapdragon 845, оснащен двойной камерой и аккумуляторной батареей емкостью 3800 мАч.

В Китае начнутся продажи смартфона Nubia X в цвете «черное золото»

Гаджет обладает двумя дисплеями: один традиционно находится спереди, а второй - на задней панели. Эксперты отмечают высокие технические особенности смартфона. Стоимость Nubia X на китайском рынке составляет 604 доллара. Смартфон вышел в трех модификациях, в зависимости от «начинки», но цветовая гамма «черное золото» доступна лишь для премиального девайса.

Одной из отличительных черт Nubia X является поддержка AI при записи видео и съемке фотографий. Также гаджет работает с технологиями Bluetooth 5.0, GPS, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac и USB-C.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жизнь Елены Захаровой кардинально изменилась с
Кристина Орбакайте рассказала, как Алла Пугачева
В Китае начнутся продажи смартфона Nubia X в
Устинья Малинина с большим размахом отметила
Смартфон iPhone XR уступил более старым моделям
Экс-муж Либерж Кпадону Евгений Руднев стал отцом
В Сети появился ролик танца Александры Черно, от
Ученые назвали три привычных продукта, ускоряющих
Екатерина Колисниченко заявила, что не довольна
Наталья Ветлицкая рассказала о проблемах дочери в
Бородина против Бузовой: ведущие «Дома-2»
Производитель внедорожников ЛуАЗ выпустил свой
Фастфуд может провоцировать депрессию
Звезда «Дома-2» Олеся Малибу в Instagram
Киев готовит для жителей Донбасса фильтрационные
Плющенко вызвал на себя гнев после поддержки
В Новой Зеландии 145 черных дельфинов выбросились
Проживание на Марсе превратит людей в ангелов –
В. М. Палихата займётся решением проблем
Экстрасенс Мэрилин Керро показала пятимесячному
Звезда "Дома-2" Юлия Салибекова рассказала о
Подруги Ольги Бузовой стали полностью копировать
Обгоревшей на солнце Ольге Бузовой тяжело ходить
Эксперты озвучили плюсы и минусы авто с
В Калифорнии Арнольд Шварценеггер лично сварил
После расставания с Кети Топурия рэпер Guf
Aisen представила многофункциональный 8-дюймовый
Ученые волнуются: Луна приближается к Земле и
Аль Пачино назначен на роль короля Лира в новой
Учёные прогнозируют столкновение астероида LF16 с
Просмотреть все новости