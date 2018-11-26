В Китае начнутся продажи смартфона Nubia X в цвете «черное золото»





Гаджет обладает двумя дисплеями: один традиционно находится спереди, а второй - на задней панели. Эксперты отмечают высокие технические особенности смартфона. Стоимость Nubia X на китайском рынке составляет 604 доллара. Смартфон вышел в трех модификациях, в зависимости от «начинки», но цветовая гамма «черное золото» доступна лишь для премиального девайса.Одной из отличительных черт Nubia X является поддержка AI при записи видео и съемке фотографий. Также гаджет работает с технологиями Bluetooth 5.0, GPS, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac и USB-C.