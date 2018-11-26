В Сети появился ролик танца Александры Черно, от которого трясся весь проектный дом
В социальный сетях появился видеоролик, на котором запечатлена танцующая Александра Черно.
Поклонники реалити-шоу «Дом-2» давно обратили внимание на то, что Александра довольно быстро набирает вес. Со времен программы «Перезагрузка» Черно набрала минимум 15 лишних килограмм. И, следует полагать, что это еще не предел.
Только вот сама Александра продолжает во всеуслышание заявлять, что планирует избавиться от лишнего веса к свадьбе, до которой осталось совсем мало времени. И если отказывать себе в лакомствах пышнотелая участница не намерена, то в ее жизни появился спорт.
К слову, и в этом вопросе Черно со своим возлюбленным Иосифом Оганесяном решили не обходиться без креатива. Во всяком случае заниматься физическими нагрузками Александра предпочитает не в спортивном зале.
Несколько часов назад в Сети появился видеоролик, на котором запечатлен танец будущей невесты под песню телеведущей «Дома-2» Ольги Бузовой «У тебя есть весь мир». На видео Александра вовсю отплясывает в своей комнате на втором этаже.
Все бы ничего, но подпрыгивания Черно очень напугали других участников проекта. Захар Саленко и вовсе сначала испугался, поняв, что проектный дом начал буквально трястись, да и штукатурка, которая начала сыпаться с потолка, вызвала у парня недопонимание.
В конечном счете воспитанники реалити-шоу поняли, что стало причиной того, почему проектный дом ходит ходуном, а Виктор Литвинов и Саймон Марданшин принялись вовсю высмеивать танцующую на втором этаже Александру.
К слову, всего за несколько часов его посмотрели больше 700 тысяч раз.
Поклонники реалити-шоу «Дом-2» давно обратили внимание на то, что Александра довольно быстро набирает вес. Со времен программы «Перезагрузка» Черно набрала минимум 15 лишних килограмм. И, следует полагать, что это еще не предел.
Только вот сама Александра продолжает во всеуслышание заявлять, что планирует избавиться от лишнего веса к свадьбе, до которой осталось совсем мало времени. И если отказывать себе в лакомствах пышнотелая участница не намерена, то в ее жизни появился спорт.
К слову, и в этом вопросе Черно со своим возлюбленным Иосифом Оганесяном решили не обходиться без креатива. Во всяком случае заниматься физическими нагрузками Александра предпочитает не в спортивном зале.
Несколько часов назад в Сети появился видеоролик, на котором запечатлен танец будущей невесты под песню телеведущей «Дома-2» Ольги Бузовой «У тебя есть весь мир». На видео Александра вовсю отплясывает в своей комнате на втором этаже.
Все бы ничего, но подпрыгивания Черно очень напугали других участников проекта. Захар Саленко и вовсе сначала испугался, поняв, что проектный дом начал буквально трястись, да и штукатурка, которая начала сыпаться с потолка, вызвала у парня недопонимание.
В конечном счете воспитанники реалити-шоу поняли, что стало причиной того, почему проектный дом ходит ходуном, а Виктор Литвинов и Саймон Марданшин принялись вовсю высмеивать танцующую на втором этаже Александру.
«Смотри, это просто ад сущий!» - говорит Саленко Марданшину и Литвинову.
К слову, всего за несколько часов его посмотрели больше 700 тысяч раз.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:57