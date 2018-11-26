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В Сети появился ролик танца Александры Черно, от которого трясся весь проектный дом

В социальный сетях появился видеоролик, на котором запечатлена танцующая Александра Черно.

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» давно обратили внимание на то, что Александра довольно быстро набирает вес. Со времен программы «Перезагрузка» Черно набрала минимум 15 лишних килограмм. И, следует полагать, что это еще не предел.

В Сети появился ролик танца Александры Черно, от которого трясся весь проектный дом

Только вот сама Александра продолжает во всеуслышание заявлять, что планирует избавиться от лишнего веса к свадьбе, до которой осталось совсем мало времени. И если отказывать себе в лакомствах пышнотелая участница не намерена, то в ее жизни появился спорт.

К слову, и в этом вопросе Черно со своим возлюбленным Иосифом Оганесяном решили не обходиться без креатива. Во всяком случае заниматься физическими нагрузками Александра предпочитает не в спортивном зале.

Несколько часов назад в Сети появился видеоролик, на котором запечатлен танец будущей невесты под песню телеведущей «Дома-2» Ольги Бузовой «У тебя есть весь мир». На видео Александра вовсю отплясывает в своей комнате на втором этаже.

В Сети появился ролик танца Александры Черно, от которого трясся весь проектный дом

Все бы ничего, но подпрыгивания Черно очень напугали других участников проекта. Захар Саленко и вовсе сначала испугался, поняв, что проектный дом начал буквально трястись, да и штукатурка, которая начала сыпаться с потолка, вызвала у парня недопонимание.

В конечном счете воспитанники реалити-шоу поняли, что стало причиной того, почему проектный дом ходит ходуном, а Виктор Литвинов и Саймон Марданшин принялись вовсю высмеивать танцующую на втором этаже Александру.

«Смотри, это просто ад сущий!» - говорит Саленко Марданшину и Литвинову.

К слову, всего за несколько часов его посмотрели больше 700 тысяч раз.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:57

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