Устинья Малинина с большим размахом отметила совершеннолетие на Рублёвке

Устинья и Фрол – двойняшки, рождённые в третьем браке певца Александра Малинина с доктором Эммой Малининой. Недавно они праздновали день своего совершеннолетия. В честь этого события Устинья решила устроить вечеринку для родных и друзей в роскошном банкетном зале. Его украсили в розово-золотых тонах, огромными букетами живых цветов и бабочками, с которыми фотографировались приглашённые. Завершал празднование красивый фейерверк, сюрприз Устинье от любящих родителей.Одним из гостей праздника был сын известного исполнителя от первого брака Никита Малинин, сводный брат Устиньи. А вот брат-двойняшка Фрол не присутствовал на дне рождения сестры. Видимо, молодой человек также отмечал свой праздник в кругу близких друзей.