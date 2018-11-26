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Устинья Малинина с большим размахом отметила совершеннолетие на Рублёвке

Буквально на днях дочь звёздного отца Александра Малинина Устинья с размахом отметила свой 18-й день рождения в одном из элитных заведений на Рублёвке. Именитый певец не присутствовал на грандиозном мероприятии из-за концерта, который было невозможно отменить, но записал для любимой дочери видео-поздравление.

Устинья Малинина с большим размахом отметила совершеннолетие на Рублёвке

Устинья и Фрол – двойняшки, рождённые в третьем браке певца Александра Малинина с доктором Эммой Малининой. Недавно они праздновали день своего совершеннолетия. В честь этого события Устинья решила устроить вечеринку для родных и друзей в роскошном банкетном зале. Его украсили в розово-золотых тонах, огромными букетами живых цветов и бабочками, с которыми фотографировались приглашённые. Завершал празднование красивый фейерверк, сюрприз Устинье от любящих родителей.

Устинья Малинина с большим размахом отметила совершеннолетие на Рублёвке

Одним из гостей праздника был сын известного исполнителя от первого брака Никита Малинин, сводный брат Устиньи. А вот брат-двойняшка Фрол не присутствовал на дне рождения сестры. Видимо, молодой человек также отмечал свой праздник в кругу близких друзей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:25

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