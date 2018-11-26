АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые "громкие" расставания знаменитостей 2018 года
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

Смартфон iPhone XR уступил более старым моделям Wi-Fi-тест

Смартфон iPhone XR буквально провалил тест Wi-Fi. Гаджет уступил по скорости загрузки более устаревшим устройствам Apple.

Смартфон iPhone XR уступил более старым моделям Wi-Fi-тест

Некоторые пользователи Сети протестировали iPhone XR и выяснили, что во время загрузки различных данных, а также при их отправке новинка работает немного медленнее, чем ее предшественники. Как оказалось, смартфоны, выпущенные в 2014 году, справляются со своей задачей намного лучше, чем гаджет 2018 года. Это означает, что у iPhone 6 Plus имеются такие же процессор и комплектующие. В сравнении с iPhone 7 и 8 Plus новый смартфон также проиграл.

С другими моделями от iPhone наблюдались похожие результаты. Представители компании Apple пока никак не комментируют сообщения от пользователей Сети.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жизнь Елены Захаровой кардинально изменилась с
Кристина Орбакайте рассказала, как Алла Пугачева
В Китае начнутся продажи смартфона Nubia X в
Устинья Малинина с большим размахом отметила
Смартфон iPhone XR уступил более старым моделям
Экс-муж Либерж Кпадону Евгений Руднев стал отцом
В Сети появился ролик танца Александры Черно, от
Ученые назвали три привычных продукта, ускоряющих
Екатерина Колисниченко заявила, что не довольна
Наталья Ветлицкая рассказала о проблемах дочери в
Бородина против Бузовой: ведущие «Дома-2»
Производитель внедорожников ЛуАЗ выпустил свой
Фастфуд может провоцировать депрессию
Звезда «Дома-2» Олеся Малибу в Instagram
Киев готовит для жителей Донбасса фильтрационные
Плющенко вызвал на себя гнев после поддержки
В Новой Зеландии 145 черных дельфинов выбросились
Проживание на Марсе превратит людей в ангелов –
В. М. Палихата займётся решением проблем
Экстрасенс Мэрилин Керро показала пятимесячному
Звезда "Дома-2" Юлия Салибекова рассказала о
Подруги Ольги Бузовой стали полностью копировать
Обгоревшей на солнце Ольге Бузовой тяжело ходить
Эксперты озвучили плюсы и минусы авто с
В Калифорнии Арнольд Шварценеггер лично сварил
После расставания с Кети Топурия рэпер Guf
Aisen представила многофункциональный 8-дюймовый
Ученые волнуются: Луна приближается к Земле и
Аль Пачино назначен на роль короля Лира в новой
Учёные прогнозируют столкновение астероида LF16 с
Просмотреть все новости