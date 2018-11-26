Смартфон iPhone XR уступил более старым моделям Wi-Fi-тест





Некоторые пользователи Сети протестировали iPhone XR и выяснили, что во время загрузки различных данных, а также при их отправке новинка работает немного медленнее, чем ее предшественники. Как оказалось, смартфоны, выпущенные в 2014 году, справляются со своей задачей намного лучше, чем гаджет 2018 года. Это означает, что у iPhone 6 Plus имеются такие же процессор и комплектующие. В сравнении с iPhone 7 и 8 Plus новый смартфон также проиграл.С другими моделями от iPhone наблюдались похожие результаты. Представители компании Apple пока никак не комментируют сообщения от пользователей Сети.