Экс-муж Либерж Кпадону Евгений Руднев стал отцом
На скандальном телепроекте "Дом-2" пара Либерж Кпадону и Евгения Руднева была очень заметной.
Молодые люди довольно горячо любили друг друга, также горячо выясняли отношения и так же горячо расстались.
И вот накануне, 25 ноября, Евгений впервые стал папой.
После того, как он развелся со знойной мулаткой, Женя не задержался в холостяках. Уже через два месяца Руднев встретил ту единственную и вскоре узаконил свои отношения. Его избранницей была Елена Юшкова.
Отрадно, что молодые супруги не стали откладывать в долгий ящик рождение детишек. Правда, о беременности второй жены Евгения до последнего никто не знал.
И только накануне о счастливом событии рассказал в Instagram подписчикам сам "домовец".
В микроблоге молодой человек выложил снимок из роддома, который красноречиво рассказал о счастливом событии. Правда, кто родился, Руднев не говорит, также и не рассказывает рост и вес ребенка.
И хоть поклонники не знают, кто же родился у Евгения - дочурка или сынок, они дружно поздравили счастливого папашу с прибавлением в семействе.
Молодые люди довольно горячо любили друг друга, также горячо выясняли отношения и так же горячо расстались.
И вот накануне, 25 ноября, Евгений впервые стал папой.
После того, как он развелся со знойной мулаткой, Женя не задержался в холостяках. Уже через два месяца Руднев встретил ту единственную и вскоре узаконил свои отношения. Его избранницей была Елена Юшкова.
Отрадно, что молодые супруги не стали откладывать в долгий ящик рождение детишек. Правда, о беременности второй жены Евгения до последнего никто не знал.
И только накануне о счастливом событии рассказал в Instagram подписчикам сам "домовец".
В микроблоге молодой человек выложил снимок из роддома, который красноречиво рассказал о счастливом событии. Правда, кто родился, Руднев не говорит, также и не рассказывает рост и вес ребенка.
И хоть поклонники не знают, кто же родился у Евгения - дочурка или сынок, они дружно поздравили счастливого папашу с прибавлением в семействе.