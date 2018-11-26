Экс-муж Либерж Кпадону Евгений Руднев стал отцом





Молодые люди довольно горячо любили друг друга, также горячо выясняли отношения и так же горячо расстались.И вот накануне, 25 ноября, Евгений впервые стал папой.После того, как он развелся со знойной мулаткой, Женя не задержался в холостяках. Уже через два месяца Руднев встретил ту единственную и вскоре узаконил свои отношения. Его избранницей была Елена Юшкова.Отрадно, что молодые супруги не стали откладывать в долгий ящик рождение детишек. Правда, о беременности второй жены Евгения до последнего никто не знал.И только накануне о счастливом событии рассказал в Instagram подписчикам сам "домовец".В микроблоге молодой человек выложил снимок из роддома, который красноречиво рассказал о счастливом событии. Правда, кто родился, Руднев не говорит, также и не рассказывает рост и вес ребенка.И хоть поклонники не знают, кто же родился у Евгения - дочурка или сынок, они дружно поздравили счастливого папашу с прибавлением в семействе.