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Экс-муж Либерж Кпадону Евгений Руднев стал отцом

На скандальном телепроекте "Дом-2" пара Либерж Кпадону и Евгения Руднева была очень заметной.

Молодые люди довольно горячо любили друг друга, также горячо выясняли отношения и так же горячо расстались.

Экс-муж Либерж Кпадону Евгений Руднев стал отцом

И вот накануне, 25 ноября, Евгений впервые стал папой.

После того, как он развелся со знойной мулаткой, Женя не задержался в холостяках. Уже через два месяца Руднев встретил ту единственную и вскоре узаконил свои отношения. Его избранницей была Елена Юшкова.

Отрадно, что молодые супруги не стали откладывать в долгий ящик рождение детишек. Правда, о беременности второй жены Евгения до последнего никто не знал.

Экс-муж Либерж Кпадону Евгений Руднев стал отцом

И только накануне о счастливом событии рассказал в Instagram подписчикам сам "домовец".

В микроблоге молодой человек выложил снимок из роддома, который красноречиво рассказал о счастливом событии. Правда, кто родился, Руднев не говорит, также и не рассказывает рост и вес ребенка.

И хоть поклонники не знают, кто же родился у Евгения - дочурка или сынок, они дружно поздравили счастливого папашу с прибавлением в семействе.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:00

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