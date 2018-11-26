АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые "громкие" расставания знаменитостей 2018 года
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

Наталья Ветлицкая рассказала о проблемах дочери в испанской школе

Недавно певица Наталья Ветлицкая разместила на своей странице в Facebook гневный пост в адрес одноклассников своей дочери и их родителей. Она уверяет, что дочери непросто в испанской школе, постоянно приходится терпеть нападки детей из-за взаимонепонимания и известной фамилии.

Наталья Ветлицкая рассказала о проблемах дочери в испанской школе

Наталья Ветлицкая много лет назад переехала с дочерью в Испанию. Девочка посещает обычную школу и растёт вдали от шумных мегаполисов. Такой выбор певицы был осознанным, ей хотелось оградить своего единственного ребёнка от суеты и груза известности. Но всё оказалось не так-то просто, даже в провинциальном испанском городке 14-летняя Ульяна переживает постоянные стрессы, встречая неприятие со стороны своих одноклассников.

Певица пишет, дети очень жестоки, и она не понимает, откуда это в них. Ветлицкая очень эмоционально, особо не подбирая выражений, отзывается об одноклассниках своей дочери, виня их родителей в скверном воспитании своих чад. Наталья мечтает о том времени, когда Ульяна наконец закончит школу, и они «забудут её, как страшный сон».

Наталья Ветлицкая рассказала о проблемах дочери в испанской школе

Свою дочь певица Наталья Ветлицкая родила поздно и сейчас буквально «трясётся» над ней, стараясь ограждать от негатива и дурного влияния. Недавно она побывала с дочерью на концерте любимой рок-группы Ульяны. На фотографиях, выложенных ею с концерта, поклонники рассмотрели в девочке мамины черты, отмечая, что она очень милая и особенная.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Ветлицкая рассказала о проблемах дочери в
Бородина против Бузовой: ведущие «Дома-2»
Производитель внедорожников ЛуАЗ выпустил свой
Фастфуд может провоцировать депрессию
Звезда «Дома-2» Олеся Малибу в Instagram
Киев готовит для жителей Донбасса фильтрационные
Плющенко вызвал на себя гнев после поддержки
В Новой Зеландии 145 черных дельфинов выбросились
Проживание на Марсе превратит людей в ангелов –
В. М. Палихата займётся решением проблем
Экстрасенс Мэрилин Керро показала пятимесячному
Звезда "Дома-2" Юлия Салибекова рассказала о
Подруги Ольги Бузовой стали полностью копировать
Обгоревшей на солнце Ольге Бузовой тяжело ходить
Эксперты озвучили плюсы и минусы авто с
В Калифорнии Арнольд Шварценеггер лично сварил
После расставания с Кети Топурия рэпер Guf
Aisen представила многофункциональный 8-дюймовый
Ученые волнуются: Луна приближается к Земле и
Аль Пачино назначен на роль короля Лира в новой
Учёные прогнозируют столкновение астероида LF16 с
Меган Маркл отказалась от поездки в Замбию,
Александра Жулина намекнула на помолвку со своим
MoveFit запустила в продажу фитнес-трекеры только
Эксперты назвали устоявшиеся ошибочные мифы о
Daewoo Matiz «уделала» на бездорожье Jeep Grand
Специалисты назвали самые неожиданные свойства
Эксперты рассказали о необходимых мерах при
Максим Фадеев в Instagram поздравил маму с
Carlex Design представили «заряженный» Ford Focus
Просмотреть все новости