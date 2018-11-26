Наталья Ветлицкая рассказала о проблемах дочери в испанской школе





Наталья Ветлицкая много лет назад переехала с дочерью в Испанию. Девочка посещает обычную школу и растёт вдали от шумных мегаполисов. Такой выбор певицы был осознанным, ей хотелось оградить своего единственного ребёнка от суеты и груза известности. Но всё оказалось не так-то просто, даже в провинциальном испанском городке 14-летняя Ульяна переживает постоянные стрессы, встречая неприятие со стороны своих одноклассников.Певица пишет, дети очень жестоки, и она не понимает, откуда это в них. Ветлицкая очень эмоционально, особо не подбирая выражений, отзывается об одноклассниках своей дочери, виня их родителей в скверном воспитании своих чад. Наталья мечтает о том времени, когда Ульяна наконец закончит школу, и они «забудут её, как страшный сон».Свою дочь певица Наталья Ветлицкая родила поздно и сейчас буквально «трясётся» над ней, стараясь ограждать от негатива и дурного влияния. Недавно она побывала с дочерью на концерте любимой рок-группы Ульяны. На фотографиях, выложенных ею с концерта, поклонники рассмотрели в девочке мамины черты, отмечая, что она очень милая и особенная.