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Бородина против Бузовой: ведущие «Дома-2» устроили «войну» купальников

Фотографии в бикини Ксении Бородиной и Ольги Бузовой в полной мере продемонстрировали, кто из ведущих «Дома-2» «секс-бомба», а кому пора завязывать с голодовками.

Заядлые подруги Ксения и Ольга скандалят на публике только в формате телешоу «Бородина против Бузовой». Очень часто Ксюша и Оля занимают совершенно разные позиции и «стоят горой» за свою точку зрения, что привело к тому, что их поклонники также разделились на две партии: одни поддерживают Бузову, другие Бородину.

Бородина против Бузовой: ведущие «Дома-2» устроили «войну» купальников

При этом под прицел внимательных телезрителей попадает не только более убедительная точка зрения одной из телеведущих «Дома-2», но и их внешний вид.

К примеру, на днях фанаты реалити-шоу решили хорошенько изучить фото каждой из ведущих и понять, почему Ксении все-таки удалось построить личную жизнь и обзавестись двумя наследниками, а Ольга по-прежнему одинока.

По словам зрителей «Дома-2», просмотрев снимки Бородиной и Бузовой в купальниках, можно с легкостью догадаться, почему Ксения все-таки смогла обольстить мужчину. У Ксюши довольно большой бюст, симпатичное личико, которое время от времени напоминает киноактрису Киру Найтли, да и попа у ведущей немаленькая.

Бородина против Бузовой: ведущие «Дома-2» устроили «войну» купальников

В то время как у Ольги слишком худое тело, которое говорит о том, что Бузова слишком увлеклась диетами и спортом. Вместо того, чтобы как раньше демонстрировать фанатам аппетитные формы и «кубики» на животе, Оля выставляет в личный микроблог снимки, на которых она похожа на подростка.

Что касается груди, то у Бузовой ее вообще нет, что не единожды становилось поводом для насмешек в социальных сетях. Сейчас многие уверены, что Ольгу от анорексии отделяет всего несколько шагов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:15

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