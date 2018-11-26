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Производитель внедорожников ЛуАЗ выпустил свой первый электрогрузовик

С конвейера Луцкого автосборочного завода №1 сошел уникальный электрогрузовик ERCV27. Ранее фабрика, входящая в состав украинской корпорации «Богдан», выпускала знаменитые внедорожники ЛуАЗ, теперь она занимается преимущественно сборкой автобусов и троллейбусов.

Производитель внедорожников ЛуАЗ выпустил свой первый электрогрузовик

Разработка электрогрузовика ERCV27 велась совместно с датской компанией Banke Electromotive, однако основную работу провели именно украинцы. С нуля менее чем за год (примерно 8 месяцев) они смогли собрать инновационный грузовик, хотя до этого завод выпустил только пять 12-метровых кузовов для французских электробусов, а также 150 автобусов и троллейбусов.

На сегодняшний день выпущено только два тестовых экземпляра электрогрузовиков ERCV27. Эксперты уже успели оценить качество сборки, они отметили, что кабина и кузовные панели сделаны из пластика. Масса машины составляет 27 тонн, грузовик способен разогнаться до 80 км/ч. Его аккумуляторы LiFePO4 имеют емкость 220 кВт/ч и могут прослужить 12 лет. Электрогрузовик оборудован вентиляцией, отопительной установкой и системой кондиционирования. После прохождения сертификации в 2019 году Украина может выпустить еще 10 грузовиков. Однако одним из существенных минусов ERCV27 является его цена, она составляет 400 000 евро.




 
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:04

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