Производитель внедорожников ЛуАЗ выпустил свой первый электрогрузовик





Разработка электрогрузовика ERCV27 велась совместно с датской компанией Banke Electromotive, однако основную работу провели именно украинцы. С нуля менее чем за год (примерно 8 месяцев) они смогли собрать инновационный грузовик, хотя до этого завод выпустил только пять 12-метровых кузовов для французских электробусов, а также 150 автобусов и троллейбусов.На сегодняшний день выпущено только два тестовых экземпляра электрогрузовиков ERCV27. Эксперты уже успели оценить качество сборки, они отметили, что кабина и кузовные панели сделаны из пластика. Масса машины составляет 27 тонн, грузовик способен разогнаться до 80 км/ч. Его аккумуляторы LiFePO4 имеют емкость 220 кВт/ч и могут прослужить 12 лет. Электрогрузовик оборудован вентиляцией, отопительной установкой и системой кондиционирования. После прохождения сертификации в 2019 году Украина может выпустить еще 10 грузовиков. Однако одним из существенных минусов ERCV27 является его цена, она составляет 400 000 евро.