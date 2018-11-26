Киев готовит для жителей Донбасса фильтрационные лагеря
Украинские власти готовят для жителей Донбасса особые фильтрационные лагеря, предназначенные для содержания подозрительных и нелояльных к Киеву лиц. О закрытом приказе на создание подобных зон сообщил журналистам Федерального агентства новостей источник в генпрокуратуре ДНР.
Как сообщает портал «Слово и дело», подобная информация просачивалась в СМИ и раньше. Но в данном случае источником этих сведений стал действующий сотрудник системы внутренних дел Украины, который предпочел остаться неизвестным.
В секретном приказе речь идет о строительстве лагерей на подконтрольной Киеву территории Донбасса, куда планируется помещать неугодных лиц после «профилактических чисток» местного населения. Речь идет о следующих населенных пунктах: Артемовск, Лисичанск, Северодонецк.
Как сообщает портал «Слово и дело», подобная информация просачивалась в СМИ и раньше. Но в данном случае источником этих сведений стал действующий сотрудник системы внутренних дел Украины, который предпочел остаться неизвестным.
В секретном приказе речь идет о строительстве лагерей на подконтрольной Киеву территории Донбасса, куда планируется помещать неугодных лиц после «профилактических чисток» местного населения. Речь идет о следующих населенных пунктах: Артемовск, Лисичанск, Северодонецк.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:30