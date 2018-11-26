Плющенко вызвал на себя гнев после поддержки Медведевой
На Евгения Плющенко поклонники обрушились с негативной критикой после того, как он поддержал у себя в Instagram фигуристку Евгению Медведеву. Спортсменка не прошла в Финал Гран-при, однако Плющенко, утешив ее, отметил, что это не Олимпийские игры и не чемпионат мира, поэтому переживать нет смысла, ведь она не робот, а обычный человек.
Подписчики Евгения Плющенко в комментариях выбрали однозначную позицию. Они вспоминали, как Евгения Медведева после серебра на Олимпийских играх переложила всю вину на тренера и ушла «по-английски». Другие не забыли того, как она ушла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру, чтобы стать более профессиональной, но видимо переезд не поспособствовал улучшению навыков.
Напомним, что 24 ноября впервые за свою спортивную карьеру Евгения Медведева не смогла пройти в Финал Гран-при. На отборочных соревнованиях во Франции спортсменка заняла только четвертое место. Девушка искренне не понимает, почему российские болельщики с таким негативом относятся к ней и называют предательницей. В мае 2018 Евгения Медведева покинула Россию и переехала в Канаду, однако на соревнованиях она до сих пор представляет Российскую Федерацию.
Ранее за Медведеву вступилась Татьяна Тарасова.
Подписчики Евгения Плющенко в комментариях выбрали однозначную позицию. Они вспоминали, как Евгения Медведева после серебра на Олимпийских играх переложила всю вину на тренера и ушла «по-английски». Другие не забыли того, как она ушла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру, чтобы стать более профессиональной, но видимо переезд не поспособствовал улучшению навыков.
Напомним, что 24 ноября впервые за свою спортивную карьеру Евгения Медведева не смогла пройти в Финал Гран-при. На отборочных соревнованиях во Франции спортсменка заняла только четвертое место. Девушка искренне не понимает, почему российские болельщики с таким негативом относятся к ней и называют предательницей. В мае 2018 Евгения Медведева покинула Россию и переехала в Канаду, однако на соревнованиях она до сих пор представляет Российскую Федерацию.
Ранее за Медведеву вступилась Татьяна Тарасова.
Спорт
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:20