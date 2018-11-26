В Новой Зеландии 145 черных дельфинов выбросились на берег и погибли





Когда млекопитающие были обнаружены, половина из них уже была мертва. Остальных зоологам пришлось усыпить, поскольку спасти их не было никакой возможности.Новая Зеландия является печальным лидером по количеству подобных случаев. Эксперты продолжают спорить о том, какие причины заставляют животных выпрыгивать на берег и умирать без воды. Среди наиболее вероятных гипотез называют влияние загрязненности мирового океана, магнитных бурь и сонаров военных кораблей. Но сказать точно, почему гибнут дельфины и киты, никто не может.