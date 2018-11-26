Экстрасенс Мэрилин Керро показала пятимесячному сыну поющие фонтаны в Дубае

Экстрасенса из Эстонии Мэрилин Кэрро запомнили многие зрители популярного шоу. Она принимала участие не в одном проекте, была одной из лучших, но ей так и не удалось стать победительницей. Сейчас Керро уехала из российской столицы, вернулась на свою родину и не планирует в ближайшее время участия в мистических программах. Мэрилин открыла свой магазин, в котором продаёт различную эзотерическую атрибутику, ведёт свой блог, в котором консультирует всех желающих. Всё остальное время знаменитая ведьма из Эстонии посвящает своему подрастающему сыну Каису-Уильяму.Так, недавно она показала сыну арабский город Дубай и одну из его главных достопримечательностей – поющие фонтаны. Известно, у Мэрилин Керро были на проекте отношения с участником Александром Шепсом, но они закончились расставанием молодых людей. А около двух лет назад она встретила норвежского подданного Марка Александра, за которого вскоре и вышла замуж. Теперь пара вместе растит маленького сына.