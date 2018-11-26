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Экстрасенс Мэрилин Керро показала пятимесячному сыну поющие фонтаны в Дубае

Одна из самых ярких участниц популярного в России мистического шоу «Битва экстрасенсов», эстонка Мэрилин Керро поделилась с поклонниками в Instagram видео из Дубая, где она отдыхает с пятимесячным сынишкой. Знаменитая мама показывает ему известные на весь мир «поющие фонтаны», а малыш их внимательно разглядывает.

Экстрасенс Мэрилин Керро показала пятимесячному сыну поющие фонтаны в Дубае

Экстрасенса из Эстонии Мэрилин Кэрро запомнили многие зрители популярного шоу. Она принимала участие не в одном проекте, была одной из лучших, но ей так и не удалось стать победительницей. Сейчас Керро уехала из российской столицы, вернулась на свою родину и не планирует в ближайшее время участия в мистических программах. Мэрилин открыла свой магазин, в котором продаёт различную эзотерическую атрибутику, ведёт свой блог, в котором консультирует всех желающих. Всё остальное время знаменитая ведьма из Эстонии посвящает своему подрастающему сыну Каису-Уильяму.

Так, недавно она показала сыну арабский город Дубай и одну из его главных достопримечательностей – поющие фонтаны. Известно, у Мэрилин Керро были на проекте отношения с участником Александром Шепсом, но они закончились расставанием молодых людей. А около двух лет назад она встретила норвежского подданного Марка Александра, за которого вскоре и вышла замуж. Теперь пара вместе растит маленького сына.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 08:50

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