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Звезда "Дома-2" Юлия Салибекова рассказала о тяжелых родах

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Юлия Салибекова своим подписчикам Instagram рассказала, что третьи роды отнюдь не легче, чем вторые.

Юля рассказывает, что наоборот, появляются ложные схватки, похожие на настоящие, а ощущения можно назвать даже более болезненными. Разумеется, девушка ни о чем не жалеет, ведь ради сыночка она была готовила вытерпеть, что угодно.

Звезда "Дома-2" Юлия Салибекова рассказала о тяжелых родах

Жена Тиграна Салибекова уже третий раз стала мамочкой. Теперь ее окружают сразу четверо мужчин - супруг с сыновьями. Юля признается, что была удивлена, ведь оказалось, что третьи роды совсем не безболезненные и не легче предыдущих.

Звезда "Дома-2" Юлия Салибекова рассказала о тяжелых родах

Своим опытом девушка поделилась для тех, которые рожали тоже в этот же день. Она предупредила, к чему мамочки должны быть готовы, чтобы не было неожиданностей. В первую очередь Юля рассказала о ложных схватках.

Звезда "Дома-2" Юлия Салибекова рассказала о тяжелых родах

При третьих родах ложные схватки у нее были так правдоподобны, что принимались за настоящие. Правда, ни к чему они не привели, и роды стимулировали.

Подписчики откликнулись на пост, особенно такие, кто рожал третий раз. Многие написали, что им лично было даже легче, а кто-то отругал Салибекову за пост, хотя у них есть другая информация от акушеров и гинекологов. Но всё-таки поздравлений было больше.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:40

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