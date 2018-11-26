Звезда "Дома-2" Юлия Салибекова рассказала о тяжелых родах





Юля рассказывает, что наоборот, появляются ложные схватки, похожие на настоящие, а ощущения можно назвать даже более болезненными. Разумеется, девушка ни о чем не жалеет, ведь ради сыночка она была готовила вытерпеть, что угодно.Жена Тиграна Салибекова уже третий раз стала мамочкой. Теперь ее окружают сразу четверо мужчин - супруг с сыновьями. Юля признается, что была удивлена, ведь оказалось, что третьи роды совсем не безболезненные и не легче предыдущих.Своим опытом девушка поделилась для тех, которые рожали тоже в этот же день. Она предупредила, к чему мамочки должны быть готовы, чтобы не было неожиданностей. В первую очередь Юля рассказала о ложных схватках.При третьих родах ложные схватки у нее были так правдоподобны, что принимались за настоящие. Правда, ни к чему они не привели, и роды стимулировали.Подписчики откликнулись на пост, особенно такие, кто рожал третий раз. Многие написали, что им лично было даже легче, а кто-то отругал Салибекову за пост, хотя у них есть другая информация от акушеров и гинекологов. Но всё-таки поздравлений было больше.