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Подруги Ольги Бузовой стали полностью копировать её

После своего взлета ведущая «Дома-2» Ольга Бузова стала объектом подражания.

Развод с футболистом Дмитрием Тарасовым дал возможность девушке осуществить свои желания.

Подруги Ольги Бузовой стали полностью копировать её

Оля за 2 года обзавелась многомиллионной армией яростных фанатов и стала, пожалуй, наиболее популярной девушкой России. Ведь Бузова и певица, и телеведущая, и писатель, и актриса, и ресторатор, и модель.

Без неё уже невозможно представить современный отечественный шоу-бизнес, в котором упорная девица закрепилась, по всей вероятности, надолго. Ей сегодня подражают не только поклонники, но и даже подружки, которые копируют стиль одежды певицы, её жесты и мимику.

Накануне Бузова побывала на Сейшелах, но была вынуждена срочно улететь в Москву по семейным обстоятельствам. А в Instagram выложено видео, где Ольга вместе с участницами телепроекта «Дом-2» плывет в лодке. Девушки исполняет новую песню певицы «Губы».

Подруги Ольги Бузовой стали полностью копировать её

У всех сложилось впечатление, что в лодке находится не одна Бузова, а целых три – все девушки копируют «уникальные» жесты поющей ведущей и даже мимику.

Может быть, так подруги зарабатывают себе плюсы от всемогущей Ольги.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:30

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