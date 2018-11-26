Подруги Ольги Бузовой стали полностью копировать её





Развод с футболистом Дмитрием Тарасовым дал возможность девушке осуществить свои желания.Оля за 2 года обзавелась многомиллионной армией яростных фанатов и стала, пожалуй, наиболее популярной девушкой России. Ведь Бузова и певица, и телеведущая, и писатель, и актриса, и ресторатор, и модель.Без неё уже невозможно представить современный отечественный шоу-бизнес, в котором упорная девица закрепилась, по всей вероятности, надолго. Ей сегодня подражают не только поклонники, но и даже подружки, которые копируют стиль одежды певицы, её жесты и мимику.Накануне Бузова побывала на Сейшелах, но была вынуждена срочно улететь в Москву по семейным обстоятельствам. А в Instagram выложено видео, где Ольга вместе с участницами телепроекта «Дом-2» плывет в лодке. Девушки исполняет новую песню певицы «Губы».У всех сложилось впечатление, что в лодке находится не одна Бузова, а целых три – все девушки копируют «уникальные» жесты поющей ведущей и даже мимику.Может быть, так подруги зарабатывают себе плюсы от всемогущей Ольги.