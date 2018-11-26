Обгоревшей на солнце Ольге Бузовой тяжело ходить

Накануне девушка выложила у себя в микроблоге довольно пугающую публикацию. Знаменитость заявила, что практически не может ходить.Ольга Бузова своим подписчикам заявила, что целый день пряталась от солнышка, потому как за день до этого подверглась настоящей «солнечной атаке». И вот она обгорела до такой степени, что ей даже больно ходить.Фанаты поющей ведущей пожелали ей скорейшего выздоровления и восстановления всех функций своего нежного и хрупкого организма.