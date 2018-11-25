Специалисты назвали самые неожиданные свойства огуречного рассола





В первую очередь огуречный рассол будет очень полезен людям, регулярно подвергающимся физическим нагрузкам, так как эта непростая по своему составу жидкость содержит соли-электролиты. Также он станет полезен и для домохозяек в случае появления пятен или налета на медной посуде. Если же под рукой окажется слишком жесткое мясо от старой коровы, рассол запросто размягчит структуру его волокон. Еще одним полезным свойством жидкости является облегчение при дискомфорте в желудке, она же может помочь и при запоре.Огуречный рассол прекрасно справляется с неприятным запахом изо рта. Эксперты в кулинарии успели отметить приятное изменение во вкусе рыбы и морепродуктов при их тушении в жидкости после консервирования огурцов. Также рассол может стать незаменимым средством от икоты, ожогов после загара, изжоги (если его предварительно перед употреблением заморозить в диспенсере для льда). Давно известным фактом является использование жидкости для борьбы с похмельем, но не каждый решится замариновать в ней другие продукты, так как она не теряет своих свойств со временем.