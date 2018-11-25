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Екатерина Варнава рассказала о своей тоске по Украине

Екатерина Варнава входит в список нежелательных гостей в Украине. В связи с этим актриса поделилась своей тоской, вызванной временной невозможностью посещать эту страну и видеться с любящими поклонниками, сообщает РИА ФАН.

Екатерина Варнава рассказала о своей тоске по Украине

Об этом Екатерина Варнава рассказала во время своего участия в новом выпуске программы «А поговорить?». Резидента популярного юмористического шоу Comedy Woman в Украине приятно принимали и многие знали. Ее часто узнавали и постоянно приветствовали прохожие, и многие продолжают ей писать. Еще до запрета на въезд Варнава всерьез подумывала о приобретении в Киеве квартиры, так как ей нравится этот город.

Екатерина Варнава рассказала о своей тоске по Украине

Возможность приезжать в Украину она потеряла после того, как вместе с другими участниками Comedy Woman в ходе концерта в Крыму исполнила песню о Владимире Путине. Еще около года она не получала каких-либо претензий и могла спокойно приезжать в столицу Украины, где была соведущей развлекательного шоу «Хто зверху?», но уже в 2017 году СБУ внесла ее в список нежелательных гостей в стране сроком на 5 лет.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:47

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