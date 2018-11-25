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Учёные-диетологи назвали причины, мешающие худеть после 50 лет

Учёные-диетологи назвали основные причины, не позволяющие избавиться от лишнего веса после пятидесяти лет. Многие люди, переступившие этот возрастной рубеж, замечают, худеть стало практически невозможно, а некоторым ещё и вредно для здоровья.

Учёные-диетологи назвали причины, мешающие худеть после 50 лет

Одной из причин, не позволяющей избавиться от избыточного веса, является гормональная пауза. С годами и женский, и мужской организм уменьшает выработку гормонов, и это приводит к тому, что вместо половых желез их вырабатывает жировая ткань. Ещё одним из препятствий в похудении с возрастом становятся хронические заболевания, приобретённые в более раннем возрасте. Людям, имеющим такие проблемы со здоровьем, нужно худеть только под наблюдением специалистов, которые помогут правильно распределить физические нагрузки и подберут необходимую диету.

С возрастом в человеческом организме повышается уровень гормона кортизола. Этот гормон необходим организму, но в пределах нормы, а его избыток влияет на повышение давления и увеличение жировых отложений. Для того, чтобы избегать негативного влияния этого гормона на организм, нужно больше расслабляться, избегать стрессовых ситуаций и сдерживать свою эмоциональность.

Следующей причиной диетологи назвали гиподинамию, когда накопленная мышечная масса уходит, её калории трансформируются в жир. Этого совсем не сложно избежать, регулярно занимаясь простыми физическими упражнениями. Также очень важен эмоциональный баланс. Люди после пятидесяти должны больше находиться в обществе и чем-то заниматься, чтобы не погружаться в апатию и депрессии. И конечно, напоминают учёные, важно придерживаться сбалансированного здорового питания.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:44

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